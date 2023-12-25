Tuesday, 26 December 2023 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة مستعدون لدراسة اللائحة القانونية لصفقات الاندماج والاستحواذ وتعديلها

12/25/2023 11:01:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أجمع مسؤولون حكوميون ومختصون في القطاع الخاص والمجتمع المدني على أهمية العمل من أجل رفع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الكويت لتكون في مستويات متقدمة اقتصاديا لاسيما أن هناك تأخرا بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.
وأكدت مراقب تراخيص شركات الأشخاص في وزارة التجارة هاجر النصار، خلال مؤتمر آثار الاندماج والاستحواذ على الشركات المحلية والأجنبية داخل الكويت، أمس، استعداد الوزارة لدراسة اللائحة القانونية التي تنظم صفقات الاستحواذ والاندماج وتعديلها إن لزم الأمر بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة والقانونيين إضافة إلى المهتمين.
بدورها، قالت رئيسة قسم رقابة الاندماجات في جهاز حماية المنافسة شهد الصقعبي، إن هناك مجموعة من الخطوات التي تتم قبل عقد أي صفقة من خلال الجهاز لتجنب أي آثار سلبية على الحصص السوقية للمستهلكين والمنافسين.
وأضافت الصقعبي في مداخلتها أن جهاز حماية المنافسة يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له للتركز الاقتصادي لتجنب وجود وضع مهيمن ودراسة الآثار المحتملة وتطبيق العدالة في السوق، مبينة أنه حال كان مخالفات في الإجراءات أو سلبيات على المساهمين والمستهلكين والمنافسين يتم رفض الطلب.
من جانبها، قالت ميسم العبيد من قسم تقييم المشاريع ومنح المزايا في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن الهيئة حريصة على تطوير عدة مشاريع في الكويت وجذب المستثمريـــن والتجــارة الخليجية والعمل على تفعيل ودعم خطة الكويت التنموية وبنودها المختلفة.
وأشارت العبيد إلى إحدى أهم الفرص التي تعمل الكويت على تطويرها في «العبدلي الاقتصادية» على مساحة 502 هكتار وتشمل 243 قطعة تجارية ستسمح بالتجارة الدولية وتطوير وتوسيع وتنشيط المنطقة الشمالية إلى جانب ميناء مبارك الكبير وغيرها من المشاريع في وسط وجنوب البلاد.
من ناحيته، تحدث مدير مجموعة السويط القانونية، منظم المؤتمر، هيثم السويط، أن المؤتمر حقق نجاحا بإعلان وزارة التجارة استعدادها التعاون مع أصحاب العلاقة لدراسة اللوائح والقوانين الخاصة بالاستحواذ والاندماج، وأنه من منطلق المسؤولية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني جاء المؤتمر لمناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تسهم في انخفاض صفقات الاستحواذ والاندماج.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة دلقان القابضة، محمد المطيري عن تراجع صفقات الاستحواذ والاندماج في الكويت على أساس سنوي، مبينا أن أسباب تراجع الصفقات في الكويت ترجع إلى غياب الضبط القانوني والتجاري وحداثة القوانين وضعف التشريع، وتخوف بعض الشركات لعدم وضوح الإجراءات اللازمة لعقد الصفقات، داعيا إلى تفعيل آلية قانونية وصياغة خطوات واضحة تسهم في إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ.

MENAFN25122023000130011022ID1107656235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث