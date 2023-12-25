66 1 مليون دينار إيرادات ألافكو بالسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة «ألافكو» لتمويـل شــراء وتأجيــر الطائرات، عن نتائجها أعمالها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغ 66.1 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 220.9 مليون دينار، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت 224 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الموجودات بلغ 885.9 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات التأجير التشغيلي نحو 35.9 مليون دينار، وذلك للسنة المالية 2023، وتمكنت «ألافكو» من تقليص الخسائر إلى 1.2 مليون دينار للسنة المالية 2023، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 58.9 مليون دينار للعام السابق.

وتعقيبا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» سامي النصف: «تمكنت شركة (ألافكو) من تحقيق نتائج مالية جيدة رغم التحديات التي أثرت على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي جراء تداعيات أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية».

واضاف النصف ان مواصلة تحقيق إيرادات تشغيلية ونتائج مالية جيدة رغم التحديات تعكس الأداء التشغيلي ومرونة نموذج الاعمال لدى شركة «ألافكو»، وتؤكد قدرتها على التعامل مع تحديات البيئة التشغيلية والظروف المختلفة. وعن العمليات التشغيلية، أوضح النصف ان «ألافكو» تمكنت من بيع 25 طائرة من أصل 53 طائرة خلال السنة المالية 2023، ضمن اطار الاتفاقية مع شركة «ماكواري»، التي وافقت عليها مسبقا الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح ان «ألافكو» أتمت عملية تأجير طائرتين من طراز «A320neo» لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو»، وذلك وفق صفقة التأجير المعلنة مسبقا لطائرتين جديدتين، مشيرا إلى وجود صفقة بيع طائرتين من طراز «A320-200» لشركة طيران برنيق الليبية، والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية بيع 3 طائرات من الطراز نفسه والتي تم استكمالها.

وأضاف ان عدد طائرات محفظة «ألافكو» بلغ 51 طائرة «إيرباص» و«بوينغ» مع نهاية السنة المالية 2023، مبينا أن أسطول شركة «ألافكو» يتكون من طائرات ذات تكنولوجيا حديثة الأكثر طلبا وسهلة التأجير بمتوسط عمر لا يتجاوز 5 سنوات.