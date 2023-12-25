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%300 قفزة بأسعار الشحن في موانئ اليمن

12/25/2023 11:01:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب غرب اليمن، وفق مراقبين.
وقال رجل الأعمال اليمني عبدالملك الحداد، في تغريدة له على منصة «إكس»، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8 آلاف دولار من 5 آلاف دولار قبل الهجمات الحوثية.
وجاء في البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدما، أن ارتفاعا هائلا في كل موانئ الجزيرة العربية، يصل في بعضها إلى 300% لكن الشحن إلى الموانئ اليمنية هو الأعلى.
وشنت جماعة الحوثي عددا من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا تزال تشن هجماتها رغم إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي للملاحة الدولية.
ويأتي ذلك في ظل تحذيرات اقتصاديين من خطورة هذه الهجمات في وقف شركات الشحن العالمي في البحر الأحمر، الأمر الذي سينعكس على الأمن الغذائي للدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن. وكانت بيانات دولية منفصلة ومشتركة قد حذرت من تأثر الأمن الغذائي في اليمن بالهجمات الحوثية على السفن التجارية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في البلد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.

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