%300 قفزة بأسعار الشحن في موانئ اليمن

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب غرب اليمن، وفق مراقبين.
وقال رجل الأعمال اليمني عبدالملك الحداد، في تغريدة له على منصة «إكس»، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8 آلاف دولار من 5 آلاف دولار قبل الهجمات الحوثية.
وجاء في البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدما، أن ارتفاعا هائلا في كل موانئ الجزيرة العربية، يصل في بعضها إلى 300% لكن الشحن إلى الموانئ اليمنية هو الأعلى.
وشنت جماعة الحوثي عددا من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا تزال تشن هجماتها رغم إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي للملاحة الدولية.
ويأتي ذلك في ظل تحذيرات اقتصاديين من خطورة هذه الهجمات في وقف شركات الشحن العالمي في البحر الأحمر، الأمر الذي سينعكس على الأمن الغذائي للدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن. وكانت بيانات دولية منفصلة ومشتركة قد حذرت من تأثر الأمن الغذائي في اليمن بالهجمات الحوثية على السفن التجارية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في البلد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.
MENAFN25122023000130011022ID1107656233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.