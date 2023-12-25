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Solutions By Stc تنال جائزة مسرع الأعمال الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة

12/25/2023 11:01:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت solutions by stc، الذراع المتخصصة لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، جائزة مسرع الأعمال الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة «SME Digital Acceleration Carrier Partner» من شريكها الاستراتيجي هواوي. وحازت solutions by stc هذه الجائزة تقديرا للإنجازات الاستثنائية التي حققتها في مجال خدمات إدارة الشبكات السحابية في الكويت، مما يؤكد تفاني الشركة وريادتها في تقديم حلول رقمية رائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تماشيا مع تطور العالم الرقمي الحديث.
وفي ظل التطور المتواصل لتكنولوجيا الأعمال اليوم، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، ويعتمد ازدهارها بشكل كبير على قدرتها على تسخير إمكانات التقنيات الرقمية. لذا ارتقت solutions by stc إلى مستوى هذا التحدي من خلال الريادة في تقديم حلول الشبكات المدارة سحابيا (مدار) المتطورة التي تسهل الانتقال السلس للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الصناعات المتنوعة. وتعمل هذه الخدمات على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط العمليات، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، حيث تعد حلول خدمات الشبكة السحابية المقدمة من solutions by stc عنصرا محوريا في إستراتيجية SaaS الشاملة (كل شيء كخدمة)، حيث تقدم خدمات تطوير شبكات المؤسسات من جميع الأحجام، بما في ذلك الجهات الحكومية، من خلال نموذج النفقات التشغيلية (OPEX).
وفي هذا السياق، قال المدير العام للمبيعات وحلول الأعمال في solutions by stc علي الياسين: «يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة من شريكنا الاستراتيجي، هواوي، تقديرا لالتزامنا بتوفير خدمات سحابية متطورة وخدمات إدارة الشبكة، وهذا يؤكد التزامنا بتقديم خدمات وحلول متخصصة ومبتكرة تحت مظلة وياك لتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بها». وأضاف: «نظرا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية في الكويت، فإن solutions by stc تركز على توفير خدمات إدارة الشبكة السحابية المتقدمة بما يتوافق مع مبادرات النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. ومن المتوقع أن يترك النهج المبتكر للشركة بصمة دائمة على النظام البيئي للأعمال في الكويت، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية الكويت للتنمية المستدامة». وتتميز حلول الشبكات المدارة سحابيا «مدار» من solutions by stc باعتمادها على قدرات حلول الشبكات SD-WAN LAN وشبكة WiFi ا، وحلول 5G بريادة stc، وكلها مصممة بدقة لتلبية المتطلبات الفريدة للمؤسسات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات في عالم اليوم.
وتقدم شبكة SD-WAN المدارة نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تحسين أداء شبكتها وتقليل تكاليف التشغيل، فهو يتيح اختيار المسار الديناميكي، وتعزيز الأمان، والتحكم المركزي، مما يمكن الشركات من التكيف بسرعة مع ظروف الشبكة المتغيرة وتوفير تجربة مستخدم دون انقطاع. وتضمن شبكة WiFi المدارة استفادة الشركات من الاتصال اللاسلكي السريع والآمن والموثوق، مما يسهل العمل الفاعل عن بعد للموظفين.
وفي الوقت نفسه، فهو يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير تجربة رقمية استثنائية لعملائها مع تبسيط إدارة الشبكة.

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