KIB يصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2022

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر بنك الكويت الدولي (KIB) تقريره السنوي الثاني للاستدامة لعام 2022، مجددا من خلاله التزامه بمبادراته وجهوده الواضحة والمركزة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جميع أعماله وأنشطته المصرفية.

ويشارك التقرير رؤى قيمة حول وضع السوق، ودور البنك السباق في تبني معايير الاستدامة بمجالاتها المتعددة، كما يوفر معلومات مهمة في هذا الخصوص لمختلف الأطراف، سواء على مستوى البنوك أو المستثمرين وغيرهم.

ويجسد هذا التقرير التزام KIB بمعايير ESG، بما في ذلك الشفافية والإفصاح، وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة مالية وطنية رائدة، وبنك إسلامي، إلى جانب كونه جهة موقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وبمناسبة إصدار تقرير الاستدامة الثاني للبنك، قال المدير التنفيذي للاستدامة والحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية ـ قطاع الاستراتيجية نواف ناجيا: «إن استمرار تقدم أي مؤسسة مالية يعتمد على مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة.

وفي إطار التزام KIB بشعاره المؤسسي، بنك للحياة، وانطلاقا من مبادئه الأساسية فإننا نسعى إلى تبني نهج مستدام لتطوير جميع أعمالنا وأنشطتنا من منتجات وخدمات ومبادرات اجتماعية، إلى جانب تطوير رأسمالنا البشري، وغير ذلك الكثير من الخطوات المتقدمة.

وتماشيا مع هدفنا الأسمى في التحول إلى البنك الأكثر استدامة في الكويت، فإننا نسعى إلى تحقيق النجاح المشترك الذي يضمن مصلحة البنك والمجتمع والاقتصاد الكويتي، في آن معا، إضافة إلى الإسهام في تحقيق رفاهية سكان العالم جميعا».

وأضاف: «إننا نؤمن بأهمية مشاركة المعرفة من أجل تطوير بيئة الأعمال المصرفية والمالية عن طريق تبادل الخبرات والرؤى التي اكتسبناها خلال العام من مبادراتنا المميزة في مجال ESG»، مؤكدا أن تنظيم الفعاليات الحوارية وإنشاء المحادثات حول مواضيع الاستدامة ومعايير ESG وتطبيق الممارسات الواعية للقيام بالأعمال، تجدد الأمل في المساهمة بتحقق التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الصيرفة في الكويت والوصول إلى تعظيم دوره الإيجابي في اقتصاد البلاد ورفاهية المجتمع في الوقت نفسه.

وسلط تقرير KIB الضوء على النقاط الرئيسية التي عكست جهوده المبذولة لتحقيق الاستدامة وتطبيق معايير ESG في العام 2022، حيث تناول حجم استثماراته في الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي شكلت 15.8% من إجمالي محفظة الصكوك، في حين بلغت كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نحو 19.67 ميغا طن/ الموظف.

وإضافة إلى ذلك، نجح البنك في تسجيل نمو بنسبة 37% على أساس سنوي في حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وفي مجال رأس المال البشري، كشف البنك عن أن 88% من موظفيه خضعوا لتدريب واحد على الأقل خلال العام 2022، بمتوسط 6 ساعات لكل موظف، إضافة إلى رفع نسبة توطين الوظائف (التكويت) إلى 73.9%، وزيادة نسبة الكوادر النسائية إلى 26.1% تمكينا لدور المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن KIB حصد العديد من الجوائز المرموقة خلال العام تقديرا لجهوده المميزة، بما في ذلك جائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022»، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022» من قبل مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال.

كما تلقى تكريما من قبل وورلد فاينانس كأفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2022، وكذلك جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت 2022».