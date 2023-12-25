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كشف لغز العثور على 6 جثث لأسرة واحدة في مصر

12/25/2023 10:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت المعاينة الأولية في واقعة العثور على 6 جثث لأسرة واحدة أب وأم و4 أبناء في حالة تعفن داخل مسكنهم في مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية في مصر ، أن الوفاة حدثت بسبب تسريب غاز أسطوانة البوتاجاز في الساعات الأولى من الصباح ما أدى إلى وفاتهم جميعا في آن واحد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادثة شهدها مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، صباح الاثنين، حيث لقيت أسرة كاملة مصرعها
داخل شقتهم والمكونة من الزوج والزوجة و4 أطفال، فيما كشف مصدرطبي أن السبب وراء وفاتهم ناتج عن الاختناق بعد تسرب الغاز من أسطوانة "بوتاجاز".

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق،من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل بدائرة المركز، حيث تم العثور على الزوجين وأطفالهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم .



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