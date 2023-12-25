هداف ليفربول صلاح: نحتفل بقلوب مثقلة للغاية

(MENAFN
- Amman Net) تحدث النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، عن معاناة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي منذ 80 يوما.
ونشر صلاح في حساباته الرسمية رسالة بمناسبة حلول أعياد الميلاد المسيحية، قال فيها: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية".
وأضاف: "نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها".
وختم بالتوجه إلى متابعيه بالقول: "أرجوكم لا تنسوهم (أهالي غزة)، ولا تعتادوا على معاناتهم".
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