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هداف ليفربول صلاح: نحتفل بقلوب مثقلة للغاية

12/25/2023 9:13:54 PM
(MENAFN- Amman Net) تحدث النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، عن معاناة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي منذ 80 يوما.

ونشر صلاح في حساباته الرسمية رسالة بمناسبة حلول أعياد الميلاد المسيحية، قال فيها: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية".

وأضاف: "نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها".

وختم بالتوجه إلى متابعيه بالقول: "أرجوكم لا تنسوهم (أهالي غزة)، ولا تعتادوا على معاناتهم".

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