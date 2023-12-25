اقتصاد المملكة المتحدة.. هل ينتظر عاماً أفضل في 2024؟

أكدت بيانات الناتج الإجمالي الأسوأ من التقديرات أن المملكة المتحدة لا تزال تجد صعوبة في الهروب من لعنة الكساد الاقتصادي، مما ترك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لعام 2023 بالكاد أعلى من المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.

لكن بيانات الفترة التي تسبق أعياد الميلاد تنبئ ببصيص من الأمل في بعض نواحي الاقتصاد، وبالأخص الأسر التي تشهد أخيراً معدلات تضخم أقل قسوة.

وجاءت البيانات المتباينة بعد يوم من تصريح جيريمي هانت، وزير الخزانة، لـ((فايننشال تايمز))، بأن 2024 هو العام الذي نحتاج فيه للتخلي عن تشاؤمنا ونزعتنا القلقة إزاء اقتصاد المملكة المتحدة، لكن كيف أبلى اقتصاد المملكة المتحدة في 2023؟.

وإذا ما أردنا التعبير بكلمة واحدة، فستكون ((سيئ))، فقد انكمش الناتج المحلي 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية بعد نمو صفري في الربع السابق، ونموه بنسبة متواضعة بلغت 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

على جانب الإنفاق، تراجعت القراءات من جراء حذر الأسر في المملكة المتحدة، التي خفضت نفقاتها الحقيقية بواقع 0.5% في الربع الثالث، على الرغم من النمو الطفيف للدخول المتاحة، ورفع هذا معدل ادخار الأسر إلى 10.1%. وبالنسبة لاستثمارات الشركات، فقد انحسرت 3.2% ما يقل عن تقديرات أولية للمكتب الوطني للإحصاءات. وعوض الإنفاق الحكومي وتدفقات التجارة هذه الانخفاضات بعض الشيء.

وقالت إليزابيث مارتنز، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ((إتش إس بي سي)): ((من الواضح أن اقتصاد المملكة المتحدة كان يعاني من وطأة التكاليف الأعلى وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب انخفاض استثمارات الشركات)). ويشي ضعف نمو الإنتاجية بأن البلاد من غير المرجح أن تشهد معدلات نمو قوية ومستدامة قريباً، وظلت الإنتاجية، وهي العامل المهم في نهاية المطاف لمسألة ارتفاع المعايير المعيشية، ثابتة تقريباً منذ 2007، وفق البيانات الرسمية.

لكن ماذا عن البيانات الأخيرة؟ إن تراجع الناتج الاقتصادي 0.3% على أساس شهري في أكتوبر يعني أن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود الفني، إذا انكمش الربع الرابع كله، ومع ذلك تشير بعض من البيانات الأخيرة إلى صورة أكثر إيجابية.

وقفزت مبيعات التجزئة على نحو فاق التوقعات بنسبة 1.3% بين أكتوبر ونوفمبر وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير.

ويرى توماس بيو، الخبير الاقتصادي لدى ((آر إس إم يو كيه))، أن القوة واسعة النطاق لمبيعات التجزئة تتماشى مع عدة استطلاعات، ما يعني أن الاقتصاد واصل تحقيق نمو، ولو كان طفيفاً، في الربع الأخير من العام. وصعد مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ((إس آند بي))، في ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ 6أشهر، مدفوعاً بقوة تعافي قطاع الخدمات فهل يعد انخفاض التضخم مساعداً؟

نعم، يعد هذا عاملاً مهماً لأولئك الذين يرجحون أداءً اقتصادياً أفضل في الأشهر المقبلة. وتراجع التضخم على نحو فاق التقديرات إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021 بتسجيله 3.9% في نوفمبر. وترتفع الأجور حالياً على نحو يفوق التضخم مع انحسار نمو الأسعار. وستبدأ الأسر في زيادة إنفاقها في نهاية المطاف، إذا ما استمرت زيادة الدخول. ويتوقع الكثيرون أن تظل الدخول مدعومة بتوسع الأجور الحقيقية.

وهناك أيضاً بعض المؤشرات على أن تحسن الأوضاع يصب في صالح بيانات الثقة، فقد أعلنت ((جي إف كيه)) للبحوث، في بياناتها، إسهام ارتفاع الأجور الحقيقية في تصاعد ثقة المستهلكين للشهر الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في ديسمبر. وذكر مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى ((إي واي آيتم كلوب)) للاستشارات: ((سيكون إنفاق المستهلكين مُعززاً بانخفاض أسرع من المتوقع للتضخم، وكذلك احتمالية خفض الفائدة في وقت أقرب، وعلى نحو أكبر مما كان مُرجحاً)).

لكن ماذا عن أسعار الفائدة؟ يلعب بنك إنجلترا دوراً حاسماً في هذا المشهد الاقتصادي. وتُعد تكاليف الاقتراض المرتفعة، مع تسجيل الفائدة الرسمية 5.25% التهديد الأساسي لآمال تعافي إنفاق الأسر. ولكن مع انخفاض التضخم على نحو يفوق التوقعات لشهرين متتاليين، تتوقع الأسواق بدء خفض بنك إنجلترا للفائدة في النصف الأول من العام المقبل. ويرجح المستثمرون حالياً خفض بنك إنجلترا للفائدة من مستوياتها الحالية إلى 3.75% بحلول نهاية 2024، لكن احتمالية خفض الفائدة الرسمية بدأت تظهر بالفعل في سوق الإسكان، فقد تراجعت الفائدة على عقود الرهن العقاري، الأكثر شيوعاً، من أعلى قمة سجلتها منذ 15 عاماً في يونيو، مما يخفف من الضغوط على كاهل الأسر، التي تحتاج لإعادة تمويل الرهن العقاري أو توقيع عقود رهن جديدة.

وأسهم انخفاض الرهن العقاري في ازدياد الموافقات على الرهونات إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في أكتوبر، بحسب بيانات بنك إنجلترا الشهر الماضي.

وساعد انحسار الضغوط عن مشتريي المنازل، في استعادة أسعار المنازل قدراً من خسائرها في نوفمبر، وفق بيانات ((نيشن وايد)) و((هاليفاكس))، مقدمتي الرهن العقاري.

وقالت مارتنز من ((إتش إس بي سي)): ((نأمل في سنة اقتصادية أكثر سعادة، مع انخفاض التضخم وتيسير الأوضاع المالية)).