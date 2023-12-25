«الكريبتو» يزيد تبرعاته السياسية مع تصاعد المشاعر المضادة في واشنطن

زادت شركات قطاع الكريبتو أو العملات والأصول المشفرة من تبرعاتها لساسة أمريكيين على نحو حاد، في ظل تصاعد المشاعر المضادة في واشنطن إزاء أسواق الأصول الرقمية.

وتضخ شركات، منها ((كوين بيس)) المُدرجة في ((ناسداك))، ومشغلة العملات ((سيركل))، و((إيه 16 زد)) الذراع الاستثماري في الأصول الرقمية لشركة ((أندرسن هورويتز)) لرأس المال المغامر، مزيدا من الأموال؛ بهدف انتخاب مشرعين مؤيدين للعملات المُشفرة، وللتأثير على مشاريع القوانين المتعطلة في الكونغرس، قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام المقبل. وانضم إلى هذه الشركات مستثمرو رأس مال مغامر بارزون ومستثمرون في الأصول الرقمية، مثل رون كونواي، وفريد ويلسون، والأخوين وينكليفوس.

وكانت ((كوين بيس)) و((سيركل)) و((إيه 16 زد))، ضمن قائمة من الشركات التي ضخت هذا الأسبوع، 78 مليون دولار في لجنة العمل السياسي الفيدرالية ((فيرشيك))، التي يمكنها الحصول على قدر غير محدود من المال من شركات وأشخاص لإنفاقها على الانتخابات؛ بهدف توجيهه نحو ((قيادة مؤيدة للأصول الرقمية)).

وقال فريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات لدى ((كوين بيس)): ((سنفعل ما يتطلبه الأمر لعدم تسييس قضية الأصول المشفرة))، وتابع: ((ستخلق ضغوطنا، وعملنا على مستوى القاعدة، والآن لجنة فيرشيك مجالاً لنقاش عام، بدلاً من استخدام صناعتنا وكأنها مباراة كرة قدم يلعبها ديماغوغيون لا يفهمون المنافع الاجتماعية لهذه التكنولوجيا)).

وتشكّل لجنة ((فيرشيك)) خطوة سياسية للأمام لصناعة لم تنفق إجمالاً سوى مبالغ ضئيلة في الأعوام الماضية.

ويُتوقع إنفاق ((كوين بيس)) 4 ملايين دولار فقط بهدف الضغط هذا العام، فيما أنفقت ((سيركل)) ما لا يزيد عن 760.000 دولار منذ 2021، بحسب تسجيلات عامة مودعة. يأتي ذلك فيما يشكل المعنويات في واشنطن على نحو متزايد، نقاد للأصول المُشفرة، أبرزهم إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية. وبعثت وارن، في أكتوبر، بالاشتراك مع قرابة 100 مشرع، بخطاب إلى البيت الأبيض ووزارة الخزانة، يحثون فيه على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاط غير الشرعي للأصول المُشفرة، بعد تقارير عن لعب الأصول الرقمية دوراً في تمويل مجموعات مسلحة خارجية.

وقالت وارن، في حوار مع ((فايننشال تايمز)): ((تشكّل الأصول الرقمية خطراً على الأمن الوطني))، وأردفت: ((الأمر لا يتعلق بطرف شرير، وإنما بنظام كامل يتيح تحويلات قيمة دون قيود)).

وازدادت الضربات الشديدة ضد عالم الأصول المُشفرة في الأشهر الأخيرة، بعد الحكم بسجن سام بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لـ ((إف تي إكس))، وهو واحد من أكبر المتبرعين الأفراد والمدافعين عن الأصول المُشفرة، بتهمة الاحتيال. واعترفت ((باينانس)) المنافسة بفشلها في حماية المستخدمين من غسل الأموال والتهرب من العقوبات، ما زاد من تدهور المزاج العام إزاء الأصول المُشفرة لدى كابيتول هيل. وأعلنت ((فيرشيك)) أن تشكيلها يُعد جزءًا من ((رد الفعل على فشل أعضاء بارزين في الكونغرس في تمرير إطار عمل تنظيمي وقانوني واضح)) للأصول المُشفرة.

وجاءت الغرامات والعقوبات المُوقعة على شركات مثل ((باينانس))، هذا العام، نتيجة انتهاكها لقوانين فيدرالية قائمة بشأن الأوراق المالية وغسيل الأموال. وتشمل القواعد المتعلقة حصراً بالأصول المشفرة، التي فشلت في تحقيق تقدم كبير، قواعد مختصة بتغطية العملات المستقرة والرموز الرقمية التي تشبه الدولار في الأسواق الرقمية والمرتبطة بالعملة الخضراء.

وتسلّط الفضائح الأخيرة في فضاء الأصول المُشفرة، الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة، والتي أسفرت عن توحيد الخصوم التقليديين، مثل وارن والقطاع المصرفي.

واقترحت وارن، في ديسمبر الماضي، مشروع قانون، مهيأ لتسريع مواكبة صناعة العملات المُشفرة لالتزامات مكافحة غسل الأموال التي تحكم بقية العالم المالي القائم.

أفاد روجر مارشال، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون: ((إن لم يكونوا فاسدين أو مجرمين، فعليهم ألا يقلقوا بالمرة بشأن هذا))، وأوضح: ((نستهدف إخضاع الأصول المُشفرة للمعايير ذاتها المعمول بها في المصارف)). أما غريغ روزانسكي، كبير المستشارين المشاركين لدى معهد السياسات المصرفية، فعلّق قائلاً: ((نقدّر للسيناتور وارن تعاونها مع القطاع المالي في محاربة التمويل غير الشرعي بكافة أشكاله)).

ووجهت وارن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ هذا الشهر، سؤالاً بشأن الأصول المُشفرة لجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي المؤثّر لمصرف ((جيه بي مورغان))، الذي عاود تأكيد نفوره من القطاع، فصرح: ((إن كنت مكان الحكومة، لأغلقت القطاع)).

وتسعى لجنة ((فيرشيك))، حثيثاً، لإيجاد حلفاء جدد، مع اقتراب دورة سياسية أخرى في واشنطن من نهايتها. وحتى اللحظة، أنفقت ((فيرشيك)) مبلغاً متواضعاً قدره 292.000 دولار، ذهب قدر كبير منه إلى باتريك ماكهنري، الرئيس السابق للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الذي لن يسعى لإعادة انتخابه في 2024. وبصفته رئيساً للجنة، شارك ماكهنري في رعاية تشريع للإشراف على استخدام العملات المستقرة. ومع ذلك، بدأت انتخابات نوفمبر تلوح في أفق حسابات جمع التبرعات إلى حد كبير.

ويرى أورلاندو كوزمي، المؤسس والمحامي الإداري لدى ((أو سي أدفايزوري)) للمحاماة، أنه: ((إذا فاز الديمقراطيون بالانتخابات الرئاسية، وبخاصة إذا ما حققوا فوزاً كاسحاً في الكونغرس، فنعم، ستكون من المؤكد تقريباً هناك تحديات كبيرة من منظور تشريعي في الأعوام المقبلة)).

وأضاف كوزمي: ((لذا، أعتبر زيادة جهود الضغوط مجرد محاولة للتأثير على هذه الانتخابات، والتأكد من انتخاب مرشحين مؤيدين للأصول المُشفرة من كلا الجانبين، وليس رداً على إجراءات الإنفاذ الأخيرة والقضايا التي تنظرها المحاكم)).