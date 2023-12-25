اليابان تطالب الشركات بزيادات أكبر في الأجور

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشركات في بلاده، إلى زيادة الأجور بوتيرة أسرع خلال عام 2024، عن العام الجاري.

وجاءت الدعوة قبل انطلاق مفاوضات الأجور السنوية، التي من شأنها التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني (بنك اليابان).

وفي لقاء مشترك مع كيشيدا، خلال فعالية نظمها مجتمع الأعمال القوى في البلاد، قال محافظ المركزي الياباني كازو أويدا إن احتمال تحقيق هدف البنك بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف، بواقع 2 %، ((آخذ في الارتفاع تدريجياً))، وإن ((مفتاح)) ذلك يتوقف على نتيجة ما يعرف باسم محادثات الأجور في الربيع بين الإدارة والنقابات العمالية، وفقاً لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتتوقع الأسواق المالية أن يضع البنك المركزي الياباني حداً لسياسته الخاصة بسعر الفائدة السلبية أوائل العام المقبل، حيث ظل معدل التضخم الرئيسي في البلاد أعلى من 2 % لمدة 20 شهراً حتى نهاية نوفمبر.

وقال البنك المركزي الياباني إن اتجاه التضخم بعد ضعف تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام أصبح أكثر أهمية، حيث وضع استمرارية زيادات الأجور في بؤرة الاهتمام.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله في الاجتماع: ((أطالب الجميع بقوة في مجتمع الأعمال تسريع وتيرة الاستثمار المحلى، وقبل أي شيء آخر، تحقيق زيادة في الأجور تتجاوز ما شهدناه هذا العام)).