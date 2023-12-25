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الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة

12/25/2023 7:25:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُعد مشروب ((القهوة)) أكثر المشروبات الساخنة شعبية واستهلاكاً في العالم، إذ يتم استهلاك أكثر من 400 مليار كوب قهوة سنوياً.

فنلندا: 9.6

النرويج: 7.2

هولندا: 6.7

السويد: 6.5

سلوفينيا: 6.1

النمسا: 5.5

صربيا: 5.4

الدنمارك: 5.3

ألمانيا: 5.2

بلجيكا: 4.9

البرازيل: 4.8

البوسنة والهرسك: 4.3

إستونيا: 4.2

سويسرا: 3.9

كرواتيا: 3.8

جمهورية الدومينيكان: 3.7

كوستاريكا: 3.7

مقدونيا: 3.6

إيطاليا: 3.4

كندا: 3.4

(الأرقام كجم للفرد سنوياً)

المصدر: موقع الإحصائيات العالمي (World of Statistics)

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