218 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن صناعة الاتصالات سجلت نمواً مستقراً خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان (218 مليار دولار) في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للوزارة.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 % على أساس سنوي، إلى 332.6 مليار يوان، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقاط مئوية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 % و 43.3 % على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاث العملاقة المذكورة آنفاً، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 % على أساس سنوي.