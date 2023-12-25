«إن كلاسيكا» موسيقى لقاء الحضارات في أوبرا دبي خلال فبراير

مقطوعات موسيقية شيقة من كل حدب وصوب، تتعانق وتلتقي في سياقات وماهيات حضارية بديعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى في أوبرا دبي، بين 1 و15 فبراير 2024، حيث يوفر الحدث فرصة فريدة لأفراد الجمهور للتعرف على ألوان وتنوعات الموسيقى لدى الشعوب شتى.

ويشتهر المهرجان السنوي باستضافة باقة من العروض الموسيقية الكلاسيكية عالمية المستوى التي توفر لعشاق الموسيقى تجارب مميزة على مدار أكثر من أسبوعين وسط أجواء استثنائية لا تُنسى.

وستشهد دورة 2024 من المهرجان مشاركة 17 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو. علاوة على الكثير غيرهم.