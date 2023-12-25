«إن كلاسيكا» موسيقى لقاء الحضارات في أوبرا دبي خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Bayan)
مقطوعات موسيقية شيقة من كل حدب وصوب، تتعانق وتلتقي في سياقات وماهيات حضارية بديعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى في أوبرا دبي، بين 1 و15 فبراير 2024، حيث يوفر الحدث فرصة فريدة لأفراد الجمهور للتعرف على ألوان وتنوعات الموسيقى لدى الشعوب شتى.
ويشتهر المهرجان السنوي باستضافة باقة من العروض الموسيقية الكلاسيكية عالمية المستوى التي توفر لعشاق الموسيقى تجارب مميزة على مدار أكثر من أسبوعين وسط أجواء استثنائية لا تُنسى.
وستشهد دورة 2024 من المهرجان مشاركة 17 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو. علاوة على الكثير غيرهم.
MENAFN25122023000110011019ID1107656147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.