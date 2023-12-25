«أبوظبي للغة العربية» يختتم مؤتمراً بشأن الأدب الروسي والترجمة

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات المؤتمر الدولي ((على خطى الفهم المتبادل: الترجمة الأدبية العربية-الروسية والروسية-العربية))، الذي نظمه يومي 21 - 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الكتاب والشعراء والمترجمين وعلماء اللغة الروس والعرب، وذلك ضمن فعالية ((أيام العربية)) في موسكو، وبالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا.

وشكل المؤتمر جسراً للتلاقي الحضاري بين الثقافات، وتعزيز التقارب والتفاهم والحوار بين المجتمعات، عبر نقل التراث والثقافة والأدب، وما تحمله من عادات وأفكار ورؤى، كما سعى إلى تعزيز الوعي باللغة العربية، والإضاءة على تجلّياتها الفنية والثقافية والحضارية، والتعريف بمفكّريها ومبدعيها.

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس المركز: ((إن التركيز على اللغة العربية ونشرها، يمثل بعداً رئيساً في تعزيز هويتنا الثقافية الرائدة، التي أثبتت ثقلها ورقيّها بين الحضارات، وننطلق اليوم عبر هذا المؤتمر، لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي مع أحد أعرق المرتكزات الأدبية الثقافية في موسكو، وتبادل الحوار والتعريف بالإصدارات الخالدة للغتنا وثقافتنا عبر الترجمات، والتعرّف إلى روائع ما أنتجته الشعوب الأخرى، خصوصاً الأدب الروسي العريق)).

وحملت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر عنوان ((الخيال في الأدب الروسي والعربي))، وتحدّث فيها كل من الدكتور علي بن تميم، ويكاترينا كولوسكوفا، من معهد الثقافات والعصر الكلاسيكي القديم في الجامعة الوطنية للبحوث بالمدرسة العليا للاقتصاد، ومترجمة للأدب العربي، ويكاترينا زفونتسوفا، محرّرة، ومدرّسة للمهارات الأدبية، وكاتبة روايات، وقدّمها الدكتور فاسيلي كوزنيتسوف نائب رئيس معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم.

وناقشت الجلسة دور أدب الخيال في الثقافات الروسية والعربية، وأهم السمات المحدّدة لنوع الخيال في الأدب الروسي والعربي.

وطرحت الجلسة الثانية للمؤتمر، موضوع ((فنّ الرواية والمثاقفة بين الروسية والعربية)). كما تضمن المؤتمر مجموعة جلسات وفقرات أخرى متنوعة.