معاهد إعداد الممثلين تستقطب الشباب السوري الشغوف بالفن

رغم إفرازات وركام الحرب، يستمر جيل الشباب في سوريا بالإقبال على الفن بشغف، مواصلاً إثبات كون البلاد ولادة لكافة صنوف الفنون منذ آلاف السنين.

وتأتي معاهد التمثيل الخاصة المنتشرة في سوريا لتشكل أساساً لصقل المواهب الوطنية، فهي عملية بالغة الدقة وتحتاج سنوات من الجهد لتنحت في داخل المتدربين عوالمهم ودواخلهم الذاتية والنفسية بغية وضعهم على طريق الإبداع والاحتراف.

((البيان)) تضيء على واقع المسألة وطبيعة مخرجات هذه البيوتات الإبداعية، راصدة آراء مجموعة متخصصين.

إقبال

يقول الممثل والمؤلف والمخرج المسرحي معن دويعر: إن التطور الكبير الذي حققته الدراما السورية خلال عدة عقود ودخولها قلوب الجمهور العربي، جعل الكثير من الشباب يتابعها لغنى موضوعاتها وتنوعها واحترامها عقل المتلقي وذائقته حتى غدى الكثير من نجومها قدوة لهم ومحرضاً لمواهب كامنة في الكثير منهم، فتزايد عاماً بعد عام الإقبال على التمثيل والتوجه إلى تعلم فنونه بشكل علمي واحترافي.

وأضاف دويعر، الذي يمارس أيضاً مهمة التدريب، أن ((المسرح في سوريا أيضاً أسهم بخلق حالة تنافسية بين الفرق المسرحية الهاوية والمحترفة، راكمت عبر الزمن الكثير من المهرجانات والتظاهرات المسرحية المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية، أرست بمجملها ديمومة تصدير المواهب وكرست ثقافة مجتمعية تؤمن بدور الفن والأدب بصياغة إنسان ناهض نابض بالحياة)).

وتابع دويعر أن ((إعداد الممثل والعمل على تكوينه يحتاج مختصاً متمكناً وخبيراً يستطيع قيادة الممثل بشكل علمي وأكاديمي ليمكنه من أدواته الإبداعية ويطور تقنيات الأداء عنده الفيزيولوجية والسيكولوجية وتطوير مهاراته وثقافته وحسه الموسيقي والتشكيلي وغيرها، وهذا يحتاج لسنوات عدة وإلى فريق عمل متنوع الاختصاصات يقوده إلى الهدف الصحيح أستاذ مادة التمثيل)).

وأردف أن ((المعهد العالي للفنون المسرحية والأكاديميات العلمية المتخصصة لا تستقطب سوى عدد قليل من المواهب مما يحرم الكثير من الشغوفين لهذا الفن من إمكانية الدراسة بها، فلا يجد أمامه سوى البحث عن معاهد بديلة ومراكز ومؤسسات خاصة تهتم بهذه المواهب فيدخلها ليحقق حلمه المشروع)).

واستطرد: أسهمت تلك المعاهد باستقطاب الكثير ممن لم يحالفهم الحظ في الدخول إلى المعهد العالي، وأخذت بيدهم وأسهمت بإعدادهم وتكوينهم كممثلين محترفين أثبتوا جدارتهم وهناك العديد منهم لمعوا في سماء الدراما، بحسب مختصين.

من جهته، يقول الأستاذ في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، بشار أبو عاصي: إن ((ورشات إعداد الممثل بدأت بالظهور منذ عام 2008 بإشراف مختصين ومدتها تقارب الشهر والنصف، وكانت بهدف إعداد المتدربين بأفضل سوية ممكنة وامتلاك أدواته، لتكون فرصته أكبر للقبول في المعهد المسرحي))، لافتاً إلى أن ((كل قسم من أقسام المعهد ومنها التمثيل يقبل سنوياً بين 10 إلى 15 شخصاً من أصل ألف متقدم)).

وأردف أن ((هذه الورشات بالأساس ليس الهدف منها إعداد ممثل لأن هذه العملية تحتاج سنوات طويلة، وإنما الهدف منها تطوير المهام المطلوبة من المتدرب في فحص القبول، لافتاً إلى أن ((المعهد العالي للفنون المسرحية يبقى هو المؤسسة الأكثر كفاءة لإعداد الممثل)).

ويقول أبو عاصي إنه ((على الرغم من وجود ورشات ومعاهد هادفة ونوعية في البحث والتجريب مع المتدرب لتقدم الفائدة والتطور وتكون بإشراف مختصين على مدار عدة سنوات، إلا أن هناك ورشات هدفها تجاري تستقطب أعداداً كبيرة بهدف تحقيق ربح مادي، وقد لا تقدم الفائدة المطلوبة للمتدرب، وأحياناً تكون بإشراف مجموعة من الهواة هم أنفسهم لم يحالفهم الحظ في دخول المعهد العالي للفنون المسرحية)). وتابع أبو عاصي أنه ((بدأت في السنوات الأخيرة ظهور كليات لتعليم التمثيل في الجامعات الخاصة السورية مثل الجامعة العربية AIU، جامعة المنارة في اللاذقية وغيرها)).