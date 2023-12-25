سلطان العميمي لـ «البيان»: الساحة الثقافية تحتاج حراكاً نقدياً فاعلاً للارتقاء بمستوى النشر

أكد الأديب د. سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن واقع الكتابة في الإمارات ((مبشر بالخير))، مشيراً في حديثه لـ((البيان))، أنه يعمل حالياً على عدة مشاريع بحثية، وعدد من المعاجم، منها المعجم التاريخي لمفردات البحر عند العرب، كما يشتغل أيضاً على إنجاز رواية جديدة، وعدد من الأبحاث المتخصصة في توثيق الشعر النبطي ونقده.

وأكد العميمي في الحوار أن الحراك الثقافي في الإمارات، يشهد نشاطاً وتطوراً مهمين. وتطرق إلى جوانب عديدة أخرى، حيث قال: ((هناك تطور ملحوظ لدينا على صعيد الإصدارات، وتظهر أسماء هي على سوية جيدة في حقول الإبداع، وأرى أنها تعمل بشكل جاد على صقل مهاراتها والارتقاء الدائم بإمكاناتها، وهناك أسماء أيضاً الحكم عليها سابق لأوانه، فلدى هؤلاء تجربة أولى أو ثانية، وأعتقد أنها غير كافية لبلورة الحكم على نضج أو جدية هذه التجربة)).

وأشار سلطان العميمي إلى أن الساحة بحاجة لنقّاد لتحسين وتجويد المنشور، والاستفادة من خبراتهم التي تعمل على تجويد أي عمل مكتوب، مؤكداً أنه قبل أي عمل يصدره، يأخذ رأي عدد من الأصدقاء والنقاد أيضاً، ويهتم بملاحظاتهم، ويبحث أيضاً عن أي آراء نقدية تصب في صالح تطوير مشروعه الكتابي، وبشكل جاد، ويعمل على تعديل ما يرى أنه يخدم عمله بناء على رأي النقاد، كما أنه قبل نشر أي عمل، يأخذ برأي عدد من الإعلاميين والمتخصصين والروائيين ذوي الخبرة، ليستفيد من ملاحظاتهم.

ولفت العميمي إلى أن إصداره الأخير ((غاف وقاف))، هو جزء من مشروعه للاهتمام بالأدب الشفاهي، وتحويله إلى مادة تدرّس وتحلّل، ليتم فيها تشريح جوانب من حياة المجتمع وثقافة أبنائه، خلال فترة زمنية معينة مرت.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: ((أنا اخترت شجرة الغاف، التي تشكل الجانب المرتبط بالغطاء النباتي، الذي يعد جزءاً من البيئة وحياة الناس ومعيشتهم، وتفاعل الإنسان الإماراتي بصوت الشاعر مع النبات في حياته والمجتمع والبيئة الإماراتية، وما العوامل التي انطلقوا منها للتفاعل مع الشجرة ودورها، والمشاعر المتبادلة بين الشاعر والشجرة، لأن الشاعر الإماراتي اعتبرها كائناً حياً ((مؤنسناً))، من خلال تقمص شخصية الشجرة والحديث بلسانها، فهو طالما نظر إليها بوصفها رفيقاً في الحياة)).

وأضاف: ((شجرة الغاف من أكثر الأشجار في الإمارات التي عوملت ككائن حي، أطلقت عليه أسماء، فعدد أسماء أشجار الغاف في الإمارات بالمئات، حيث يقال شجرة فلان أو غافة فلان، والمناطق التي فيها الغاف أطلقت عليها أسماء أيضاً، وكان مشروعي الأول هو معجم الغاف، وهو الجزء الأول، الذي ضم أسماء أشجار الغاف في الإمارات، أما الآن، توجهت لجانب آخر من التعامل مع هذه الشجرة، وهو الجانب الشعري، وهناك أيضاً جانب آخر، سيكون في جزء ثالث سيصدر لاحقاً)).