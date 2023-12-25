موزة بن ذيبان صاحبة همة تحلّق في سماء الفن

موزة عبدالله بن ذيبان، فنانة إماراتية، من أصحاب الهمم، طوعت قدميها للإمساك بفرشاة الرسم وتوجيهها لتشكيل مناظر مختلفة الأشكال والزوايا، إذ لم تثنها الإعاقة عن العطاء والإبحار في عالم الرسم والإبداع، ولم تستسلم للإعاقة، فمارست هواياتها في الرسم من خلال تشكيل لوحات فنية غاية في الجمال، فظلت محلقة في سماء الأمل والفرح الذي ترسمه بفرشاتها، وتهديه لمن تحب عبر لوحاتها التي تحوي ألوان الحياة والحب، فحولت أصابع قدميها إلى فرشاة ترسم بها اللوحات التي تعبر عن أحاسيسها ومشاعرها، مدللة على أن ذوي الهمم لديهم من العزيمة والإصرار ما يحققون به أحلامهم، بعيداً عن بكاء الحال، فهم لا يقفون عند هذا الحد، وإنما يسعون ويعملون، والأهم من هذا كله يبدعون وبشكل رائع، وينتجون بطريقة تجعلك تبتسم وتفرح.

وأكدت الفنانة موزة بن ذيبان لـ((البيان))، في معرض إبداعات أصحاب الهمم، الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي، أنها التحقت بمركز الفن للجميع (فلك)، بالشارقة بالسوق القديم منطقة التراث، في العام 2017، كما أنها خلال 7 سنوات تمكنت من رسم 50 عملاً فنياً، بمقاسات وأفكار مختلفة، كما أن المركز غير أموراً كثيرة في حياتها، إذ منحها الثقة بنفسها، وزاد من إيمانها بأنها قادرة على قهر المستحيل، وإدراكها أن الإعاقة لا تمثل قيوداً أمام تحقيق الطموح، في حال توفرت الإرادة والعزيمة.

((أنا)) و((طفولتي))

ولفتت بن ذيبان إلى أن من أكثر الرسومات التي تعتز بها: لوحتا (أنا) و(طفولتي)، حيث إنها عبرت فيهما عن فترة طفولتها.. وبينت أنها تستخدم مختلف أنواع الألوان المائية المبهجة، إضافة إلى لوحة (البحر)، حيث وجدت لوحاتها القبول والثناء من كافة زوار المعرض، ما منحها شعوراً بالفخر بما تقدم من فن يستطيع أن يؤثر في كل الفئات المجتمعية.