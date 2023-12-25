فنون أصحاب الهمم جواهر إبداعات «ليالي حتا الثقافية»

شكلت طبيعة منطقة حتا بتضاريسها وملامحها الجمالية المتفردة والخلابة بمناظر جبالها ووديانها وبحيراتها وبتراثها وتاريخها الغنيين، مصدر إلهام لطلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم في حتا، إذ يقدمون إبداعات متنوعة تجسد تفاصيل هوية حتا وإرثها الغني، تتجلى في أعمال ومشاريع ومنتجات وتحف فنية فريدة لهم، برزت بشكل لافت في السوق الشعبي بالقرية التراثية ضمن مشاركتهم في ليالي حتا الثقافية 2023.

مشغولات يدوية

وسردت أعمال أصحاب الهمم في الحدث، بأشكالها الفنية البانورامية وعبر مشغولاتهم اليدوية، تميز ابتكاراتهم واجتهاداتهم وإصرارهم، بجانب استثنائية بصماتهم في تحويل الأفكار إلى واقع، كما عكست مدى ارتباطهم بمنطقة حتا وتراثها وتضاريسها ومعالمها الفريدة، إذ عبروا عن ذلك وجسدوه في أعمالهم ومنتجاتهم البسيطة بهيئتها والعميقة بفكرتها، حيث ازدحم معرضهم الذي احتضنه حصن حتا بالعديد من المنتجات التي استلهمت أفكارها من طبيعة المنطقة، كمجسمات للأفلاج والمزارع والجبال والسدود، والمجالس والمساجد القديمة، ومجسمات للمباني التراثية كحصن حتا والأجزاء الذي يتكون منها، إلى جانب المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها أراضيها، والأدوات التي كانت تستخدم في البيوت قديماً والملابس الشتوية، كأغطية الرأس الصوفية التي نسجت بأيدي الطالبات.

وقد حرص أصحاب الهمم في تصميم إبداعاتهم وأعمالهم الفنية على استخدام مواد معاد تدويرها من مخلفات الأوراق والكرتون وأدوات بسيطة من بيئة حتا كالصخور والطين والجبس، لتكون مشابهة إلى حد ما، للمعالم التي تم تجسيدها، وغاية نقل رسالة للمجتمع مفادها ضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال تدوير المخلفات والنفايات والاستفادة منها في الصناعات المختلفة.

ونالت مشغولات أصحاب الهمم وتحفهم الفنية إعجاب الزوار في الفعالية، حيث استحوذت على اهتمامهم، وحرص العديد منهم على اقتنائها كهدايا تذكارية من زياراتهم لمنطقة حتا، كما حظي الزوار بفرصة الاستماع للقصص الملهمة التي كانت خلف صنع بعض المجسمات من قبل أصحاب الهمم، والتي كان يرويها يوسف محمد وزميله عبدالحميد محمد، نيابة عن زملائهما في مركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم في حتا، والذين كانوا يستقبلون الزوار بفرحة عارمة ويتبادلون معهم الأحاديث العفوية عن المواد المستخدمة في صناعة مشغولاتهم ومجسماتهم التي حرصوا على تقديمها في أفكار وقوالب جميلة وعلى أشكال تحف فنية متنوعة وذات أحجام مختلفة.