روائع موسم دبي الفني تحفل بقيم الاستدامة والتنوع والتقارب الحضاري

تحفل سياقات الإبداع في موسم دبي الفني بدوراته المتجددة، بروائع تجمع بين الملامح الجمالية وعناصر الاستدامة وتوليفة الغنى الحضاري لشتى الشعوب، إذ تتجلى هذه الركائز في بانوراما المشروعات المبتكرة للتصميم والفنون البصرية في الحدث، والهادف إلى تعزيز قيم التنوع وصون البيئة وخدمة الفنون مصالح وحاجيات المجتمع، وتكثيف مسارات توظيف التكنولوجيا في الإبداع بوجه خلاق، إلى جانب استغلال المواد المتاحة واستثمارها، بما يتناسب مع جماليات المضمون وواقعية التصميم في صيغ معاصرة متناغمة، تثري أشكال نجاحات دبي في إثراء مكونات اقتصادها الإبداعي، وتقوي مكانتها العالمية بوصفها وجهة ثقافية وفنية رائدة، وأيضاً كونها مستمرة في ابتكار ألوان إبداع وعمل نوعي بحيث تبني على منجزها الذي حققته في السنوات السابقة، والمتمثل بإعلان منظمة يونيسكو رسمياً، انضمام دبي إلى شبكة يونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم، واختيرت كونها أول مدينة في الشرق الأوسط، يتم تعيينها ((مدينة تصميم إبداعية تابعة ليونيسكو)).

مجتمع إبداعي

وحول أهمية الفنون في تعزيز الثقافة المجتمعية في مجال الاستدامة وطبيعة تجسد ذلك في منوال بناء ومؤثر في برامج موسم دبي الفني وفعالياتها الإبداعية المتنوعة، تقول هالة خياط المديرة الإقليمية لمعرض أرت دبي: ((الفنون البصرية هي أحد المجالات، التي تفسح المجال لدمج وتعزيز الاستدامة، وتفتح مساحات جديدة لاستكشاف التجارب الحية، والتخيلات والعواطف والحلول الممكنة حول التغيير العالمي المطلوب، من خلال تجسيد الاستجابات التكيفية والتخفيفية لقضايا الاستدامة، والتي تسهم في إرساء المعايير الاجتماعية والثقافية.

وللفن تاريخ غني في التأثير على المراحل الجوهرية بالتطور والارتقاء الثقافي والاجتماعي، ومن المؤكد أن دبي أثبتت جدارتها وريادتها في المجال، على صعيد العالم أجمع، إذ نجحت في جعل الفنون ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز معارف أفراد المجتمع، وتقوية التنوع والتسامح والحوار، وهو ما يتجلى في موسمها الفني، والذي ينبض بالعديد من الفعاليات والمبادرات المهمة، ويترسخ في كل عام، كونه أيقونة إبداعية عالمية تضم مفردات الإبداع العصري، وألوان التراث والابتكار الحضاري)).

مساحات فنية

وفيما يتعلق بأهم الفعاليات والمبادرات التي تحفز وتدعم مضامين نشاط وتميز موسم دبي الفني يشير خليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، إلى أن هناك نماذج متنوعة للعديد من المبادرات والفعاليات في مجال الفنون البصرية، وهي ذات صلة بالاستدامة، والتي تعد من أهم ملامح الموسم الفني 2023 - 2024 في إمارة دبي العامرة بمنصات أو مساحات للفنانين والمصممين، حيث يمكنهم من خلالها التعبير عن أنفسهم، وتجسيد مفاهيم الاستدامة والجمال بشكل نوعي، كما يمكننا أن نجد المزيد من الروائع والبرامج الفنية في دبي، التي تخلق حالات حوارية إيجابية في الأماكن العامة، معززة وعي الجمهور، وناشرة قيم الحفاظ على الطبيعة، وصون الموروث واحترام القيم الإنسانية.

ويضيف خليل عبدالواحد: ((وفى إطار الأعمال الزاخرة بفنون الاستدامة، تستقطب فعاليات ومهرجانات "القوز الإبداعية"، وأيضاً معارض وجهة السركال، مشاركات واسعة من فنانين عالمين، يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، وذلك انطلاقاً من إمارة دبي، كما سيحظى الجمهور في شهر فبراير 2024 بأوقات غنية بالجمال والإبداع مع أحدث المشروعات في مجال الفنون البصرية، من خلال المعرض العالمي ((أرت دبي))، وهناك أيضاً، مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يندرج تحت إطار ((موسم دبي الفني))، وهو يهدف إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، تحتفي في الوقت نفسه بالمواهب الواعدة والفنانين الشباب من الإمارات والمنطقة، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب)).

حراك إيجابي

وبدوره، يقول الفنان والمهندس أديب دادا: ((مع بداية موسم دبي الفني الجديد ستشهد الساحة الفنية حراكاً إيجابياً نوعياً فيما يتعلق بطرح معارض وأعمال فنية أساس تكوينها الخامات المستدامة، والمنهج المتعمق والغني برسائله، إلى جانب اتباع نهج غير تقليدي عبر النطاقات المكانية: من المحلية إلى العالمية، وعبر النطاقات الزمنية: من المدى القصير إلى المدى الطويل جداً، وذلك مع حضور إطار متكامل للتقييم الثقافي على غرار الخطوط التي يتم تطويرها لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للأعمال، وذلك لأننا لا يمكننا تحقيق الاستدامة عبر المزاوجة بين فنون التصميم والفكر البحثي والعلمي إلا إذا اعتبرناها مشروعات إبداعية ترفد ثقافة المجتمع بأسره.

ويتابع دادا : إن دبي توجه وتوظف برامجها الفنية في سبيل إحداث تغييرات جوهرية في وعي الناس وثقافتهم بشأن مجموعة من المسائل المجتمعية والبيئية والفكرية الحساسة.. وهو ما نلمسه بجلاء في مكونات مهرجاناتها وفعالياتها الإبداعية المتنوعة)).