الشعفار: قطعنا نصف الطريق والدوري لم ينتهِ بعد

توجه أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، بمناسبة حسم ((الإمبراطور)) لقمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد، مساء أول من أمس، وحصول الفريق على لقب ((بطل الشتاء))، بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري بالوصول إلى 30 نقطة.

شكر

وشكر الشعفار إدارة النادي وشركة الوصل للكرة، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول للكرة، ولاعبي الفريق، على جهودهم طوال الموسم الجاري، كما توجه بالشكر إلى جماهير الفريق لدعمها ومساندتها، وقال: ((لعبنا 12 مباراة حتى الآن في الدوري، ونجحنا في تعزيز صدارتنا لجدول ترتيب الدوري، وحصلنا على لقب بطل الشتاء، ولكن لا يزال أمامنا نصف الطريق تقريباً، لأن الدوري لم ينتهِ، ولا يمكننا الحديث عن الفوز بأي ألقاب هذا الموسم، لأننا نجهز فريقاً قادراً على تمثيل الوصل بقوة خلال السنوات المقبلة، وربما يمكننا الحديث عن المنافسة على درع الدوري، عندما نصل إلى آخر 4 مباريات من الدوري، واللاعبون والإدارة والجهاز الفني قدموا نصف موسم رائع، وفي الحقيقة، كل من في النادي يسير على النهج الصحيح، والأهم المثابرة حتى النهاية)).

مسؤولية

أما عن الفوز على شباب الأهلي، وسر غياب عمر عبد الرحمن ((عموري)) عن تدريبات الوصل، فقال الشعفار: ((شباب الأهلي كان نداً صعباً، ونحن قدمنا مباراة قوية، رغم غياب 3 عناصر رئيسة، وهناك ضغوط ليست بسيطة على الفريق، إلا أن اللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وتحملوها بشكل رائع، ويحققون المطلوب من أول مباراة هذا الموسم، وبأداء رجولي في 12 مباراة بالدوري، والكل حريص على إسعاد الجمهور، وأشكر الجميع، وكل من ساند الوصل، وبالنسبة لعمر عبد الرحمن، فيغيب عن تدريبات الوصل، لارتباطه بدورة عسكرية، ومن المنتظر عودته إلى التدريبات منتصف فبراير 2024)).

وتمنى الشعفار التوفيق للمنتخب الوطني في كأس آسيا بقطر، وقال: ((لدينا 7 لاعبين من الوصل في صفوف المنتخب، وهذا شرف كبير للنادي، وفخورون بالوصول لهذا الرقم لأول مرة منذ سنوات طويلة، لأن المنتخب أهم من الأندية، وعملنا يجب أن يصب لمصلحة المنتخب، ولذا، حرصت على الحديث مع اللاعبين الدوليين، وطالبتهم بتمثيل الدولة أفضل تمثيل في البطولة الآسيوية، لأن تمثيل المنتخب ليس أمراً سهلاً، وأتمنى رؤية ((الأبيض)) في الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية)).

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