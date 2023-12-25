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«أبوظبي إكستريم ADXC» تنطلق 19 يناير

12/25/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف قاعة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، في 19 يناير المقبل منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم ((ADXC))، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى التي استضافتها العاصمة أكتوبر الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، وشهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وتعتزم اللجنة المنظمة للبطولة استضافة عدد من أبرز النجوم العالميين في النزال الرئيسي بدون بدلة ((الجرابلنج))، حيث تشهد مبادلة أرينا نزالاً قوياً بين ألجمين سترلينج الملقب بـ((ذا فانك ماستر)) مع نجم الوزن الخفيف في بطولة يو أف سي تشيس هوبر.

كما تتضمن البطولة نزالاً رئيسياً بالبدلة ((جوجيتسو)) وفعاليتين رئيسيتين للنزالات المشتركة في الجوجيتسو إلى جانب 10 نزالات أخرى، ما يضمن لعشاق الفنون القتالية تجربة حافلة بالتشويق والحماس.

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