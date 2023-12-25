«أبوظبي إكستريم ADXC» تنطلق 19 يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف قاعة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، في 19 يناير المقبل منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم ((ADXC))، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى التي استضافتها العاصمة أكتوبر الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، وشهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.
وتعتزم اللجنة المنظمة للبطولة استضافة عدد من أبرز النجوم العالميين في النزال الرئيسي بدون بدلة ((الجرابلنج))، حيث تشهد مبادلة أرينا نزالاً قوياً بين ألجمين سترلينج الملقب بـ((ذا فانك ماستر)) مع نجم الوزن الخفيف في بطولة يو أف سي تشيس هوبر.
كما تتضمن البطولة نزالاً رئيسياً بالبدلة ((جوجيتسو)) وفعاليتين رئيسيتين للنزالات المشتركة في الجوجيتسو إلى جانب 10 نزالات أخرى، ما يضمن لعشاق الفنون القتالية تجربة حافلة بالتشويق والحماس.
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