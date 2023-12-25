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أبيض الشاطئية يواجه لبنان استعداداً للمونديال

12/25/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض منتخبنا لكرة القدم الشاطئية 3 مباريات ودية أمام منتخب لبنان أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري، ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام في اتحاد الكرة بدبي.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية خلال هذه التجارب الودية، على زيادة القدرات البدنية والفنية للاعبين، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في كل مرحلة من مراحل إعداد الأبيض للمشاركة في مونديال الشاطئية ((الإمارات 2024)) في فبراير المقبل. ويُشارك في المعسكر الحالي لمنتخبنا الوطني 23 لاعباً.

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