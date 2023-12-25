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فيوتشر إلى نهائي «السوبر» على حساب بيراميدز

12/25/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 14 - 13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة، خلال المواجهة التي انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي مساء أمس على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي استضاف الحدث، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء شهدت عدداً من الفرص المهدرة، خاصة في الشوط الثاني.

مع تقدم الدقائق اشتعلت المواجهة، وحاول كل فريق هز الشباك وخطف هدف الفوز، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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