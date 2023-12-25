فيوتشر إلى نهائي «السوبر» على حساب بيراميدز

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 14 - 13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة، خلال المواجهة التي انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي مساء أمس على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي استضاف الحدث، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء شهدت عدداً من الفرص المهدرة، خاصة في الشوط الثاني.
مع تقدم الدقائق اشتعلت المواجهة، وحاول كل فريق هز الشباك وخطف هدف الفوز، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
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