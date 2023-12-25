«عربية السلة للرجال» تنطلق بالقاهرة اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء بمجمع الصالات باستاد القاهرة بطولة منتخبات الرجال لكرة السلة في نسختها الـ 25 بمشاركة الجزائر وليبيا والصومال وموريتانيا في المجموعة الأولى، ومصر حاملة الرقم القياسي بـ ((12 لقب)) وتونس وصيف البطولة الأخيرة، والكويت والإمارات والمغرب في المجموعة الثانية الحديدية، وتشهد الجولة الأولى مواجهة ساخنة بين الكويت وتونس في الساعة الواحدة ظهراً يليهما في الثالثة والنصف عصراً الجزائر والصومال، ثم يلتقي في السابعة مساء وبعد حفل الافتتاح منتخبا مصر والإمارات.

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