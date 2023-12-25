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زكريا أحمد: التمركز الخاطئ وردة الفعل الضعيفة أبرز عيوب الحراس

12/25/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، بحارس مرمى فريق الإمارات سهيل المطوع الذي تألق في الذود عن مرماه من خلال التصدي للعديد من الهجمات الخطرة لمهاجمي النصر، وبالرغم من الخسارة التي تعرض لها فريقه بهدفين مقابل هدف، إلا أنه دافع عن عرينه ببسالة ويستحق قفاز الإجادة خلال الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

انفرادات

وقال الدكتور زكريا أحمد: لم تشهد الجولة أي شباك نظيفة، حيث تم تسجيل الأهداف في شباك جميع الفرق، ولم ينجح أي حارس في الحفاظ على نظافة شباكه، ومن بين الأهداف الـ 24 التي تم تسجيلها ارتكب الحراس 3 أخطاء تسببت في أهداف يتحملها الحراس بشكل مطلق، وتعتبر الجولة من أكثر الجولات التي منيت فيها الشباك بأهداف من تسديدات، بعد أن تم تسجيل 10 أهداف من تلك التسديدات، وتسجيل 6 أهداف من انفرادات صريحة بالحارس، وتسجيل 3 أهداف من تسديدات رأسية، وهدف واحد من نيران صديقة، و3 أهداف من ركلات جزاء، ويعتبر حارس الشارقة عادل الحوسني الوحيد الذي نال بطاقة صفراء في الجولة المنتهية.

تمركز

وأشار الدكتور زكريا العوضي إلى العديد من الملاحظات على أداء حراس المرمى، منها التمركز الخاطئ، وردة الفعل الضعيفة، إضافة إلى عدم التعاون بشكل كافٍ بين الحارس والدفاع، كما حدث مع محمد الشامسي، حارس الوحدة، حيث يتحمل هو ودفاعه مسؤولية أهداف الفجيرة الثلاثة.

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