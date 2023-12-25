عمر آل علي قاد «ديربي دبي» بتركيز عالٍ واقتدار وثبات

نجح الحكم الدولي عمر آل علي وطاقمه التحكيمي في إدارة ديربي دبي بين شباب الأهلي والوصل، في الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث أدى اللقاء بتركيز عالٍ واقتدار وثبات في العديد من القرارات، والتعامل بشكل جيد مع الأحداث التي شهدها اللقاء، مع توحيد القرارات الفنية والإدارية في العديد من الحالات التحكيمية بالمباراة، ولم يتأثر باعتراضات بعض اللاعبين المطالبين بركلة جزاء أو طرد لاعب منافس، حيث جاءت قراراته سليمة تماماً، ومنح الفرصة لمهاجم الوصل في إكمال الهجمة، رغم جذبه من قميصه من قبل اللاعب وليد عباس، ويعتبر أداء طاقم تحكيم المباراة من أفضل أداء الحكام خلال الدور الأول.

كما واصل حكام تقنية الفيديو تألقهم، حيث شهدت الجولة عدة تدخلات إيجابية، منها طرد لاعب الإمارات سالم علي، الذي احتك بشكل عنيف مع لاعب منافس من النصر، وكذلك التدخل باحتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس، نتيجة تعدي لاعب كلباء سلطان عادل بـ ((الكوع)) على لاعب من بني ياس، فيما لم تتدخل تقنية الفيديو في طرد لاعب الإمارات عمر كيتا، بعد التدخل العنيف مع لاعب النصر سمير ميميسفيتش.

ونجح الحكم البرتغالي جيورجي كاباكوف في إدارة مباراة الوحدة مع خورفكان، على الرغم من سخونة اللقاء، والعديد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وكذلك الحكم أحمد سالم الذي أدار مباراة البطائح مع العين بشكل جيد

حالات تحكيمية

● احتسب الحكم محمد الهرمودي ركلة جزاء صحيحة للنصر، نتيجة إعاقة لاعب الإمارات فراس صالح للاعب ((العميد)) جوستافو.

● هدف الوصل الأول سليم ولمسة اليد غير متعمدة

● طالب لاعبو شباب الأهلي بركلة جزاء، ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز