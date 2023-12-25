العبيدي: ملامح البطل تظهر على الوصل مبكراً

بدأت ملامح البطل تظهر على الوصل، بعد فوزه على منافسه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، ومواصلة تصدره لدوري أدنوك للمحترفين، بـ 30 نقطة، في ختام الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول، بفارق 5 نقاط عن العين، الوصيف بـ 25 نقطة، فيما يقبع شباب الأهلي في المركز الثالث بـ 24 نقطة، والشارقة رابعاً بـ 22 نقطة، ولا يزال الصراع على الصدارة متواصلاً بين تلك الفرق الأربعة، خلال باقي جولات المسابقة، فيما يقبع حتا والإمارات في المركز الأخير بـ 5 نقاط، واتسع الفارق بينهم وعجمان صاحب المركز 12 إلى 6 نقاط.

معدل مرتفع

وقال نور الدين العبيدي المحلل الكروي: الجولة 12 جاءت متوسطة المستوى، وافتقدت أغلب المباريات للإثارة، وشهدت تسجيل 24 هدفاً، بمعدل (3.4) في المباراة، أي ما يعادل تقريباً المعدل العام التهديفي للدوري، البالغ 3.5 أهداف في المباراة، وهو معدل مرتفع، مقارنة بالدوريات الأخرى الأوروبية الكبرى، وحتى الخليجية التي تتراوح بين 2.5 و3 أهداف في المباراة، ما يدل على وجود مشاكل فنية على مستوى المنظومة الدفاعية لأغلب فرق الدوري، متمثلة في التمركز وإعادة التمركز والتغطية، وكذلك هفوات حراس المرمى.

مباراة تكتيكية

وأشار نور الدين العبيدي، إلى أن مباراة القمة بين شباب الأهلي والوصل، كانت تكتيكية بالأساس، وتقاسم الفريقان السيطرة، شوط أول لصالح شباب الأهلي، الذي تمكن من السيطرة على وسط الملعب، واستغل سوء التمركز الدفاعي لفريق الوصل، وصنع العديد من فرص التسجيل، ولكنه لم يسجل إلا هدفاً واحداً، فيما تمكن الوصل من تعديل النتيجة، بعد خطأ واضح على مستوى المراقبة الدفاعية لمهاجم الوصل هاريس، مع السيطرة على وسط الملعب، فتحولت الدفة في الشوط الثاني لفريق الوصل، خاصة بعد خروج لاعب شباب الأهلي لوكا بسبب الإصابة، وكذلك انخفاض المردود البدني لأغلب لاعبي شباب الأهلي، ما نتج عنه العديد من الهفوات الجماعية والفردية، استغل إحداها مهاجم الوصل كايو البديل الناجح لمدرب الوصل، وسجل هدف الفوز، وبلغ الزمن الفعلي لهذه المباراة ((42 دقيقة و55 ثانية))، 55 % منها لشباب الأهلي، و45% للوصل.

انتصار

وأوضح العبيدي: حقق العين انتصاراً منطقياً أمام البطائح، بنتيجة 3- 1، بعد سيطرته على أغلب فترات المباراة، من خلال الاستحواذ على الكرة نسبة 60 %، فيما كسب عجمان نقطة ثمينة، إثر تعادله مع الشارقة، الذي خسر نقطتين، ربما أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري، وحقق خورفكان فوزاً مستحقاً على الوحدة، بعد أداء متطور يدل على قيمة العمل الفني للمدرب، أما الوحدة، فقد خسر المباراة، وكذلك خسر المنافسة على بطولة الدوري.

إصرار

وحقق النصر فوزاً صعباً في الوقت بدل الضائع أمام الإمارات، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30، ولكن إصرار النصر تغلب في النهاية على قتالية الإمارات، وهو فوز معنوي مهم للنصر قبل الراحة المطولة، وكذلك فعل الجزيرة أمام حتا، إذ حقق فوزاً منطقياً، لكنه غير مقنع، وجاء فوز بني ياس على كلباء 1-2 مثيراً وممتعاً، وأكد التطور المتواصل لفريق بني ياس على المستوى التكتيكي، أما اتحاد كلباء، فقد جاءت هذه النتيجة لتشير إلى أن الفريق في حاجة إلى عمل أكثر عمقاً وإيجابية على المستوى الفني والتكتيكي والذهني.

الجولة في أرقام

شهدت الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، عودة الارتفاع التهديفي، مقارنة بالجولة السابقة، حيث تم تسجيل 24 هدفاً، مقابل 17 في الجولة 11، منها 13 في الشوط الأول، و11 هدفاً في الشوط الثاني، وعلى مدى 83 مباراة تمت إقامتها حتى الآن، تم تسجيل 291 هدفاً، بمعدل 3.53 % في المباراة، وخلال تلك المباريات، خرجت الشباك فيها نظيفة في 30 مباراة.

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أفضل مدرب

ميلوش ميلوييفيتش

النادي: الوصل

الجنسية: صربيا

العمر: 41 عاماً

أفضل لاعب

اللاعب: كايو كانيدو

النادي: الوصل

الجنسية: الإمارات

العمر: 33 عاماً

ترتيب الهدافين

10 لابا كودجو

9 عمر خريبين

8 فابيو ليما

7 علي مبخوت

7 مانولو غيباديني

صناعة الأهداف

8 نيكولاس خيمينيز

5 أحمد نور الله

4 إليخاندرو روميرو

4 سيكو بابا

4 ايرك جورجيني

تصديات الحراس

59 فهد الظنحاني

48 سهيل عبد الله

47 إبراهيم عيسى

39 سالم خيري

33 حسن حمزة

حصاد الجولة

الأهداف: 24

ضربات الجزاء: 3

البطاقات الحمراء: 4

البطاقات الصفراء: 35

تشكيلة الجولة 12

حارس مرمى: سهيل المطوع ((الإمارات))

الدفاع: بندر الأحبابي((العين))، غوستافو ((النصر))، بوفتيني ((الوصل))، سعود سعيد ((عجمان))

الوسط: فواز عوانة ((بني ياس))، سمير ميميسفيتش ((النصر))، كاكاو ((العين))، بدر ناصر ((شباب الأهلي))

هجوم: لورنسي ((خورفكان))، علي مبخوت ((الجزيرة))







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