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«الأبيض» يبدأ مشوار الاستعداد لكأس آسيا من أبوظبي

12/25/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ((الأبيض)) مشوار المشاركة في كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب، من خلال التجمع مساء اليوم وحتى 7 يناير المقبل في معسكر محلي في العاصمة أبوظبي، وسيجري الفريق تدريباته اليومية على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، وسيلعب ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويخوض منتخبنا خلال المعسكر مباراتين وديتين الأولى مع قيرغيزستان على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة 30 الجاري، والثانية مع سلطنة عمان 6 يناير المقبل على ملعب ستاد آل نهيان، وتعتبر المباراتان بروفة قوية من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة القارية.

تدريبات

ينخرط في تدريبات معسكر أبوظبي 31 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى، وهم: خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف وخالد توحيد، أما باقي اللاعبين فهم: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

اطمئنان

ومن المقرر، أن يقوم طبيب المنتخب بالكشف الطبي على اللاعبين المصابين، للاطمئنان عليهم بعد تعرض بعضهم للإصابة خلال الجولات الماضية، خاصة حارب عبد الله لاعب شباب الأهلي، وسيستمر معسكر أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر 8 يناير المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة قبل السفر بيوم وتحديداً يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، على جانب آخر، سيغيب عن بداية المعسكر لاعبو شباب الأهلي والشارقة بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد انتهائهم من أداء المباراة.

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