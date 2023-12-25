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محمد الشرقي: القطاع الرياضي يدعم ركائز النهضة والتطور في الإمارات

12/25/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور القطاع الرياضي في دعم ركائز النهضة والتطور على مستوى الدولة، وأهمية البطولات والمنافسات الرياضية في تعزيز توجّهاتها نحو الارتقاء بهذا القطاع على جميع المستويات.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الرابعة، والنسخة الـ 11 لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو.

وأشار سموّه إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للبطولات الدولية، التي تستقطب الأندية واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية من حول العالم، وتعزز مكانة الفجيرة في دعم مؤشرات الرياضة وتنافسيتها، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة وتوجّهاتها في مجال الرياضة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

واطّلع سموّه خلال اللقاء، على استعدادات اللجنة المنظمة، وتحضيراتها لاستضافة البطولتين في فبراير 2024، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، وبمشاركة دولية واسعة. ووجّه سموّه بضرورة بذل أعلى مستويات الجاهزية لتحقيق أهداف البطولة وإنجاحها، دعماً لدورها في تطوير قطاع الرياضات القتالية على مستوى الإمارة والدولة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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