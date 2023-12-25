«الغزال» يحلق بناموس الشوط الأول في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، جانباً من منافسات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ((السوان 2023 - 2024))، وذلك على أرضية ((ميدان السوان)) في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن سباقات الهجن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة لجميع أبناء الوطن، وتعيد إلى الأذهان الماضي التليد للآباء والأجداد، ومدى تعلقهم بهذه الرياضة التراثية المتأصلة، وحرصهم على نقلها للأجيال، وزرع حبها في نفوسهم.

عرفان

وأشار الشيخ صقر بن سعود إلى أهمية الحفاظ على هذه الرياضة التي تعكس التراث الغني لدولة الإمارات، وتجسد قيم الوفاء والعرفان التي رسخها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء مجتمع الإمارات.

ورفع الشيخ صقر بن سعود أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة، على دعمها الكبير لمختلف الرياضات والفعاليات التراثية في الدولة، ولسباقات الهجن خصوصاً، بهدف الحفاظ على الموروثات المجتمعية المتأصلة.

تتويج

كما توج الشيخ صقر بن سعود بن محمد القاسمي الفائزين ضمن منافسات اليوم الأول، حيث فاز مطر محمد مطر المهيري بناموس الشوط الأول للسباق التراثي مع ((الغزال))، وتم تخصيص البداية المسائية للسباق التراثي و9 أشواط، 7 منها لأبناء الإمارات والفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، مع شوطين لأبناء الجاليات المقيمة على أًرض الإمارات.

واستطاع المهيري أن يكسب المركز الأول بعد وصوله خط النهاية في 3:05:01 دقيقة. وفي الشوط الثاني فاز عيسى سعيد بن سرود المنصوري بالمركز الأول مع ((كفو))، بتوقيت 3:13:9 دقيقة، وفي الشوط الثالث وسباق السيدات المخصص للجاليات كانت الأستونية لورا عزت أول الواصلات لخط النهاية محرزة المركز الأول في 3:25:5 دقيقة.

نتائج

وفي أشواط سن المفاريد ضمن مسابقات اليوم الأول من مزاينة الإبل في المهرجان، وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل عن فوز ((سيوف)) لمالكها حمد محمد الأحبابي بالمركز الأول، وفي شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل فازت ((الذيبة)) لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخييلي بالمركز الأول، وأظهرت النتائج في شوط مفاريد مهجنات أصايل محليات لأبناء القبائل فوز ((بيان)) لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصوري بالمركز الأول.

أما في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل ((أهل المنطقة)) فقد حصدت المركز الأول ((خيال)) لمالكها مصبح جاسم مصبح الرايحي العليلي.

منافسات

على جانب أخر، انطلقت أمس مسابقات مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في المهرجان، والتي خصص لها 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً بمجموع جوائز يبلغ 4 ملايين و300 ألف درهم، وشهدت المنطقة المحيطة بميدان سباقات الهجن في السوان، توافداً كبيراً من مُلاك الإبل الأصيلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في منافسات أشواط اليوم الأول لسن المفاريد ضمن 4 أشواط للمحليات والمهجنات الأصايل ((شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل)).

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