الحافز الذي يحرك حياتك

أحياناً قد تفتقد أعمالنا اليومية للتحفيز فتصبح روتينية مملة وبدون حماسة ولا نشاط، والسبب ضياع الحافز، كثيرون أضاعوا الفرص وتركوا مشاريعهم وأعمالهم المتميزة ومضوا في حياتهم العادية ونسوا أحلامهم ومشاريعهم، وقد نتساءل: ما معنى التحفيز؟ هو عبارة عن حالة تسيطر عليك لتحقيق هدف معين أو مواجهة تحدٍ قد تستنفر جهودك ومشاعرك وتشكل لك محفزاً من أجل تحقيق أهدافك، والتحفيز يبدأ بالرغبة والعزيمة من أجل تحقيق الغايات والأهداف، أسوق لكم قصة تبين أهمية التحفيز ودوره في تحقيق الغايات.

كان هناك مجموعة من الجنود الفارين من معركة خسروها وبينما هم في طريقهم وإذا برجل كبير في السن وامرأة تحمل طفلاً صغيراً على كتفها وطلبوا منهم أن يصحبوهم حتى يبلغوا مأمنهم، فوافق الجنود لكنهم اشترطوا أن يتحمل كل شخص مسؤولية نفسه، أما الطفل فسوف يتناوبون على حمله، وبدأت المسيرة وخلال الرحلة سقط الرجل الكبير على الأرض وطالبهم أن يتركوه حتى يلقى مصيره، وقرروا تركه، ولكن المرأة ذهبت إليه في حزن ووضعت الطفل بين يديه ثم انطلقت لتلحق بالجنود دون أن تنظر خلفها، وبعد فترة وإذا بالرجل الذي لم يكن يستطيع الحركة يجري خلفهم وهو يحمل الطفل بين يديه!!

هذه القصة تعلمنا كيف أن الحافز له دور كبير، وكان الطفل هو الحافز الإضافي الذي شكل فرقاً ودافع للمسن ودفعه للمواصلة والسير والسعي للنجاح، قد تمر علينا مثبطات ومحبطات كثيرة من المحيط الداخلي والخارجي، ولكن إذا لم يكن لديك قدر من الحماية والثقة والتحفيز سوف تنهار معلناً فشلك، لذلك استدع دائماً المواقف التي نجحت فيها، المحطات التي نجحت فيها، ولا تدع شيئاً يحبطك أو يقتل عزيمتك، بل خذ النقد الموجه لذاتك وتعلم منه، وردّد في نفسك دائماً بأنك قوي، لذلك لا تنسى أن تكافئ نفسك عند كل نجاح.

يقول الكاتب جون ديوي: «أعمق دوافع الإنسان إلى العمل هي الرغبة أن يكون شيئاً مذكوراً»، لذلك لا تهمل أية مناسبة تستطيع من خلالها أن تحفز نفسك، وليكن لك دفتر تكتب فيه إنجازاتك وما استطعت أن تنجزه بنجاح، إن هذا الدفتر قد يكون قادراً على شحذ همتك وتذكيرك دائماً أنك قادر على صنع النجاح والتميز والتألق مرة ثانية وثالثة ورابعة.