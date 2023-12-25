قوة الكلمة

يقول أحد الأشخاص إن صديقه المقرب كان يحترم والده كثيراً، ويسعى دائماً لإسعاده ونيل رضاه، كان متفوقاً ومجتهداً، ويحاول بشتى الطرق الوصول لأعلى المراتب ليفتخر به والده، ولكن للأسف كانت جميع محاولاته تبوء بالفشل؛ لأن والده صعب الإرضاء، فلا بد من بذل أقصى الجهود لإرضائه، والتي تنتهي بعد كل محاولة بالخيبة وفقدان الأمل.

بقيت آخر محاولة حين أكمل المرحلة الجامعية في الخارج، فقد حصل على أعلى الدرجات. نجاح بمرتبة الشرف، شعر حينها أنه وأخيراً تمكن من تحقيق حلمه ونيل رضا والده، حيث هاتفه ليزف لهُ الخبر راجياً أن يكون فخوراً به، قبل أن يصله الرد غير المبالي: ((يا بني، أنا مشغول سأتصل بك لاحقاً)). كانت هذه العبارة القشة التي قصمت ظهر البعير، عبارة قاسية دمرت حياة ابنه من خلال مرافقة رفاق السوء وتعاطي جرعات مفرطة حتى تدهورت صحته ومات.

غالباً ما يأتي الشعور بالدونية من مواقف صادمة بدأت منذ مرحلة عمرية مبكرة، فحين يفقد الطفل شعوره بالاستحقاق، يصل مرحلة الرشد هشاً بجراح نفسية مزمنة، فلا يشعر أنه يستحق ما يرغب به، ويبدأ بإعطاء الآخرين الأحقية في هدم ثقته بنفسه.

الكلمة لا تموت، ولا أثرها، لذا منح الأطفال فرصة لإظهار إنجازاتهم البسيطة أو التحدث عن الأشياء التي يصنعونها تتيح لهم معرفة أن أعمالهم بلا شك مهمة ومقدّرة. كما أن انتقاء الكلمات بحرص ومدح الطفل على إنجازاته بشكلٍ مستمر، وطمأنته عند إخفاقاته، كل ذلك يمكّنه من إعادة المحاولة وعيش حياة غنية بالإنجاز والرضا.