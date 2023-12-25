الهند ماضية في تغيير مشهدها الاقتصادي

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الصيني من مآزق جمة (تباطؤ النمو وتراجع الصادرات وتآكل ثقة المستثمرين وأزمات في القطاع العقاري وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة)، على نحو ما فصلناه في مقال سابق، نجد أن منافستها الهندية ماضية بثبات في بناء اقتصاد قوي بدليل تحقيقها نمواً قوياً في ناتجها المحلي الإجمالي وصل إلى 7.8 % في الربع الأول من السنة المالية 2023 ــ 2024، وهو ما وضع الهند في قائمة الدول الأسرع نمواً ضمن مجموعة العشرين.

وعلى الرغم من أن الهند تسير على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها المتمثلة في خلق اقتصاد يساوي 5 تريليونات دولار بحلول العام 2026 ــ 2027، إلا أن هناك ثمة مشاكل تعمل حكومتها حالياً على التعامل معها بشكل ديناميكي جدي ومؤثر للحد منها قدر الإمكان، مستخدمة طاقات الهنود الخلاقة الشابة والموارد الوطنية الكثيرة المتاحة والقطاعات الرئيسية ذات التأثير الحاسم.

يشكل التضخم إحدى هذه المشاكل، باعثاً قلقاً مستمراً لدى مخططي الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات المالية، وهو ما دفعهم إلى علاجه برفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2022 مع تنفيذ تدابير مالية أخرى.

من جهة أخرى تركز الحكومة أنظارها وخططها على القطاع الزراعي باعتباره لاعباً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومصدراً مهماً للعمالة ومساهماً رئيسياً في الحد من الفقر وضامناً للاستقرار المالي الشامل والأمن الغذائي. ومن هنا أطلقت الحكومة مبادرات وطنية هامة استهدفت الزراعة المستدامة المرتكزة على استغلال التقدم التكنولوجي مع الارتقاء بممارسات النقل والتخزين وفق طرق علمية.

وفي السياق نفسه شجعت الحكومة على الاستثمار في الزراعة، ليترافق ذلك مع مساهمات القطاع الصناعي الذي بات هو الآخر يلعب، منذ سنوات، دوراً مؤثراً لجهة توليد فرص العمل وتحقيق النمو، حيث تشمل سلة الصادرات الهندية الإلكترونيات والسيارات والحافلات والحديد والصلب والبتروكيماويات والأطعمة.

من المشاكل والتحديات الأخرى، عدا التضخم، مشكلة كيفية الموازنة بين توسيع أنشطة القطاع الصناعي وتعزيز مكانته داخل سلاسل القيمة العالمية من جهة وإدارة فائض القوى العاملة من جهة أخرى، حيث إن القطاع الصناعي الهندي شهد ويشهد ميلاً ملحوظاً نحو تكثيف الاعتماد على الآلات والتكنولوجيا الحديثة مقابل تخفيض اعتماده على المهارات البشرية، وهو ما خلق فائضاً من العمالة.

وتحاول الحكومة اليوم معالجة هذا التحدي من خلال توجيه هذا الفائض نحو الأنشطة الصناعية التصديرية ذات العمالة اليدوية الكثيفة مثل تصنيع لعب الأطفال والأحذية والمجوهرات والأثاث من جهة، ومن جهة أخرى توجيهه نحو قطاع الخدمات، ولا سيما خدمات البناء والتشييد، خصوصاً وأن قطاع الخدمات الهندي يوظف نسبة أقل من السكان مقارنة بمثيله في دول شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تدارك المصاعب المستقبلية المحتملة من الانفجار السكاني الهائل التي جعلت البلاد اليوم تتخطى الصين لجهة عدد السكان، وذلك بخلق فرص عمل جديدة من خلال التدريب وتنمية المهارات.

ولعل ما يبشر بصمود الاقتصاد الهندي ومضيه قدماً نحو تحقيق طموحاته دون عثرات، أن الحكومة الاتحادية أطلقت منذ عام 2015 برامج ومبادرات لافتة للنظر لإيجاد بيئة مواتية قادرة على دمج اقتصاد البلاد مع آليات الاقتصاد العالمي، ومنها برنامج الهند الرقمية الهادف إلى تحويل الاقتصاد الهندي إلى اقتصاد معرفي وتوسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية، وهذا عامل مهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق نحو 6 ملايين فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.

ونخالة القول إن التآزر بين المبادرات والسياسات الحكومية، وطاقات القوى العاملة الديناميكية الشابة (أكثر من 52 % من الهنود تحت سن الثلاثين)، كفيل بخلق أوضاع تحد من المشاكل الآنية والمستقبلية وترسخ موقع الهند الاقتصادي عالمياً.