ليس للعقول ثقوب

من عجائب صنع الله الحواس الخمس المعروفة، وهي السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. ولكل واحدة من هذه الحواس أداة خاصة بها، فأداة السمع هي الأذن، وأداة البصر هي العين، وأداة الشم هي الأنف، وأداة التذوق هي اللسان، وأداة اللمس هي اليد، ويقال إن أول حاسة استطاع الإنسان تطويرها هي حاسة اللمس.

يجمع هذه الحواس أنها لا يمكن أن تعمل بدون مساعدة الدماغ الذي يشكل مركز الجهاز العصبي، ويقع في صندوق مقفل به فتحات للعين والأذن والأنف والفم، حيث تكمن أربع من الحواس الرئيسية، لكنه لا يحتوي على فتحة أو ثقب للدماغ الذي يترجم الإشارات التي تحملها الألياف العصبية إليه ويحولها إلى طَعم أو رائحة أو صوت أو لون أو حرارة أو برودة أو ألم أو لذة أو غيرها.

هذه المفارقة العجيبة لفتت نظر البعض إلى أن الدماغ أو العقل المحفوظ في صندوق مغلق لا فتحات له، تجري ملايين المحاولات لاختراقه والتأثير فيه، وكثيراً ما تنجح هذه المحاولات التي تتم بهدف إعادة برمجته، ومسح بعض المفاهيم الراسخة فيه، وزرع مفاهيم أخرى ربما تكون مناقضة تماماً للمفاهيم التي كانت قبلها.

هذه العملية أطلق البعض عليها عملية ((غسيل دماغ)) أو ((غسيل مخ)) في بعض الأدبيات، وهو مصطلح أقرب ما يكون إلى الحقيقة، أو هو الحقيقة نفسها إذا نظرنا إلى ((الدماغ)) على أنه قماشة أو إسفنجة قابلة للاتساخ فيما لو تعرض لبعض الأفكار الخارجة عن الفطرة والمنطق السليم والقيم وقوانين الأخلاق المتعارف عليها، وعن التعاليم التي أتت بها الرسالات السماوية، وخلاصة تجارب الفلاسفة والمعلمين والأساتذة عبر العصور.

وقد جاء في الموسوعات والكتب أن مصطلح ((غسل الدماغ)) يندرج تحت مسميات مختلفة تحمل المفهوم نفسه مثل، إعادة التقويم، وبناء الأفكار، والتحويل والتحرير المذهبي الفكري، والإقناع الخفي، والتلقين المذهبي، وتغيير الاتجاهات.

كما جاء أن أول استخدام لهذا المصطلح في العصر الحديث جاء على يد الصحفي الأمريكي إدوارد هنتر، عندما استخدمه عنواناً لمقال نشره في صحيفة ((أخبار ميامي)) في شهر سبتمبر من عام 1950م، على أثر الحرب الكورية والتحول الملاحظ في طريقة تفكير الجنود الأمريكيين الذين وقعوا أسرى لدى الصين. وقد ترجم هنتر المصطلح عن الكلمة الصينية ((هسي نو)) التي تحمل المعنى نفسه، والمستخدمة للتعبير عن النظرية الصينية إصلاح الفكر، أو إعادة التشكيل الأيديولوجي.

أما عالم النفس الهولندي جوست ميرلو فقد استخدم مصطلح ((قتل العقل)) للتعبير عن عملية غسيل الدماغ، وهو أكثر خطورة، ذلك أن عملية الغسيل يمكن معاودتها لإعادة الدماغ إلى ما كان عليه قبل الغسيل وتنظيفه مما علق به من أفكار ومعتقدات، أما مصطلح ((قتل العقل)) فيحمل في طياته استحالة إعادته إلى ما كان عليه قبل العملية، لأنه ينتج عقلاً أو دماغاً جديداً لا علاقة له بالعقل أو الدماغ الذي تم قتله، ولا سبيل إلى إعادة إحيائه.

على المستوى الفردي نحن غالباً ما نتعرض في مراحل عدة من حياتنا إلى عمليات غسيل دماغ لإعادة تشكيل الأفكار والمعتقدات التي نؤمن بها، وهي عمليات تحدث باختيارنا حينا، ورغماً عنا غالباً، لكنها تؤدي في النهاية إلى إحداث تغيير من نوع ما في حياتنا. هذا على المستوى الفردي، وهو محدود التأثير، لكن الأخطر منه هو ما يحدث على المستوى الجماعي، عندما يتم استهداف أمة بكامل أفرادها.

يحاول الطبيب والمؤرخ الفرنسي ((غوستاف لوبون)) في كتابه الشهير ((سيكولوجية الجماهير)) أن يقدم تفسيراً لانفعالات الجماهير وردود أفعالها وهو يتحدث عن الخصائص النفسية للجماهير، وطبيعة المجموعات، ودوافع تحركاتها، والعوامل التي تؤثر فيها، ويقدم إجابات للعديد من الأسئلة المثارة حول التجمعات الجماهيرية، والخصائص العامة للجماهير، وهل هي عاقلة وواعية بالطبيعة أم أنها متهيجة وثائرة. ورغم أننا نعترف بأن صوت الجماهير مخلص وصادق غالباً، إلا أننا نقر بأنه عاطفي وعفوي ومندفع، ولهذا يسهل غسل أدمغة الجماهير وتغيير اتجاهاتها في أغلب الأحيان.

صحيح أنه ليس للعقول ثقوب، ولكن يمكن اختراقها بسهولة، وهذه عملية خطيرة ومشكلة كبرى.