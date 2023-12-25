ينسب للفيلسوف الألماني شوبنهاور قوله: ((أن تقرأ يعني أن تفكر بعقل شخص آخر))، فهل يصل الأمر بالإنسان القارئ فعلاً إلى أن يتقمص عقل الكاتب الذي يقرأ له؟ وهل معنى ذلك أن أفكار الكتب المهمة التي لم تصل لأيدينا أو مُنعنا من قراءتها، لم تتسرب إلينا فعلاً فقط لأننا لم نقرأها؟ ربما آمنا بالكثير من أفكار كتاب كبار وفلاسفة عظام دون أن نقرأ كتبهم، لأن للأفكار أجنحة غير مرئية! لكن شوبنهاور كان يعبر عن انحيازه للفكر والقراءة التي تمثل رافداً جوهرياً للعقل الإنساني.

لذلك يؤكد الكاتب الياباني هاروكي موراكامي على أنك: ((إذا كنت تقرأ فقط الكتب التي يقرأها الجميع فستفكر فقط كما يفكّر الجميع))، وهذه مقولة في غاية الأهمية والخطورة، حيث تم في فترة من فترات القمع الفكري في الكثير من البلدان منع قراءة وتداول كتب وأفكار معينة، والتركيز على كتب وأفكار تخدم أيديولوجيات بعينها كانت مفروضة على الأمة بالقوة والإرهاب، كما هو الحال مع (الكتاب الأخضر) زمن معمر القذافي، و((الكتاب الأحمر)) في الصين لماو تسي تونغ، وكتاب ((كفاحي)) لهتلر، فماذا استفادت الملايين من مثل تلك الكتب يا ترى؟

للكاتب التشيكي فرانز كافكا مقولة حاول من خلالها إقناع القراء بخطورة الكتب حين اعتبر أننا كقراء غير مطالبين بقراءة أي كتاب يخرج من المطبعة، بل علينا أن نحرص على اختيار الكتاب الذي يستحق الاقتناء والقراءة، فما مواصفات ذلك الكتاب من وجهة نظر كافكا؟

إنه الكتاب الذي يشبه ((الفأس)) التي تكسر البحر المتجمد بداخلنا، لذلك علينا أن نقرأ فقط تلك الكتب التي تؤلمنا أو تطعننا، متسائلاً: إن لم يوقظنا الكتاب بضربة على الرأس بأفكاره فلماذا نضيع وقتنا في قراءته؟

هل يمكننا أن نتخيل ماذا يقرأ الناس اليوم؟ وعن ماذا يدافعون؟ وكيف يفجر البعض معارك حقيقية على صفحات السوشيال ميديا لأجل كتب وروايات لا قيمة لها، لأجل صداقات ومصالح مادية تافهة، وهؤلاء لا يعدهم كافكا قراء من الأساس!