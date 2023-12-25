وماذا بعد «الفيتو»؟

كل ((فيتو)) أمريكي ثمنه ثلاثة آلاف قتيل وعشرة آلاف جريح وألف أسير وعدد غير معلوم من المشردين.

المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كانت سعيدة بعد أن استخدمت حقها في إبطال قرار المجلس الذي قدمته دولة الإمارات لإعلان وقف فوري لحرب غزة، وكانت سعادتها راجعة إلى عدم الاعتراض على القرار الخاص بإيصال المساعدات دون قيود إلى سكان القطاع، وقالت إنه مقدمة لخطوات أخرى ستؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهنا تكمن ازدواجية التفسير الأمريكي لمواقف الإدارة المتخبطة، فالتناقض واضح، والادعاء بتعاطفهم مع المتضررين من الحرب لا يمكن أن يخفي إصرارهم على إزالة كل أحياء ومناطق غزة قبل إعلان نهاية تلك الحرب.

الدبلوماسية العربية لن تكل ولن تمل، فتحركاتها داخل أروقة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تفصح عن ذلك، فالسبيل الوحيد لإصدار قرار ملزم وواجب التنفيذ هو مجلس الأمن، وقد كسبت هذه الدبلوماسية تحت قيادة دولة الإمارات، الممثل العربي الفاعل في المجلس، حياد دولتين كانتا تساندان الفيتو الأمريكي وتستخدمانه في السابق لمصلحة إسرائيل، وهما بريطانيا وفرنسا، أقرب حلفاء الولايات المتحدة قبل أن تخرجا عن طوعها لعدم رغبتهما في تحمل أعباء الجريمة الإنسانية أمام التاريخ، وأصبح موقف بايدن وفريقه محرجاً للأمريكان، الذين سحبوا تأييدهم للرئيس في الانتخابات المقبلة كردة فعل، لأنهم ينظرون إلى المستقبل وتداعيات جريمة أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، جريمة قال أمين عام الأمم المتحدة عنها ((إن العالم لم يشاهد أمراً مماثلاً لما يحدث في غزة))!

بإمكان الولايات المتحدة أن تستخدم ((الفيتو)) مائة مرة، وهي على يقين تام بأن رصيدها الدولي ينقص مع كل ((فيتو))، فهذه الميزة ومنذ إقرارها تمنح حق نقض القرارات للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الدول الأقوى في العالم، الهدف منها أن يستخدم ذلك الحق في الأمور التي تحمي الأمن والسلم الدوليين، ولكن النظرة الضيقة والمنحازة لبعض الدول حولت هذه الميزة إلى سلاح يزيد من التوترات والصدامات في العالم، وهذا ما يحدث بغزة الآن.

فماذا بعد ((الفيتو))؟