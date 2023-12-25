دعوة عملاء «مايكروسوفت» لتحديث متصفحات «إيدج»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الإمارات السيبراني، عملاء شركة ((مايكروسوفت)) بالالتزام بالتحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة مؤخراً على متصفح ((إيدج)) والهادفة لصد ثغرات أمنية تسمح للمخترقين بتجاوز نظم الأمان.
وأوضح المجلس في تنبيه، أمس، بأن الثغرات من شأنها تعطيل المتصفح بما قد يؤدي إلى تسريب للمعلومات، مؤكداً أن التحديثات الجديدة من شأنها تعزيز نظم الأمان وإرساء حفظ كافة معلومات المستخدمين.
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