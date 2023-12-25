دعوة عملاء «مايكروسوفت» لتحديث متصفحات «إيدج»

أوصى مجلس الإمارات السيبراني، عملاء شركة ((مايكروسوفت)) بالالتزام بالتحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة مؤخراً على متصفح ((إيدج)) والهادفة لصد ثغرات أمنية تسمح للمخترقين بتجاوز نظم الأمان.

وأوضح المجلس في تنبيه، أمس، بأن الثغرات من شأنها تعطيل المتصفح بما قد يؤدي إلى تسريب للمعلومات، مؤكداً أن التحديثات الجديدة من شأنها تعزيز نظم الأمان وإرساء حفظ كافة معلومات المستخدمين.