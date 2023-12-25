بطاريات «خارقة» خالية من «الليثيوم»

نجح باحثون من جامعة طوكيو، ومركز بكين لأبحاث العلوم الحاسوبية، في ابتكار نموذج بطاريات جديدة (كمومية)، تتسم بقدرات وسعات عالية، بل خيالية، في تخزين الطاقة، ولا تستخدم مواد كيميائية مثل الليثيوم، وإنما تعتمد على جسيمات مجهرية، مثل مصفوفات الذرات.

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