بطاريات «خارقة» خالية من «الليثيوم»
التاريخ
12/25/2023 7:25:08 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح باحثون من جامعة طوكيو، ومركز بكين لأبحاث العلوم الحاسوبية، في ابتكار نموذج بطاريات جديدة (كمومية)، تتسم بقدرات وسعات عالية، بل خيالية، في تخزين الطاقة، ولا تستخدم مواد كيميائية مثل الليثيوم، وإنما تعتمد على جسيمات مجهرية، مثل مصفوفات الذرات.
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