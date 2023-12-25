Tuesday, 26 December 2023 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطاريات «خارقة» خالية من «الليثيوم»

12/25/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح باحثون من جامعة طوكيو، ومركز بكين لأبحاث العلوم الحاسوبية، في ابتكار نموذج بطاريات جديدة (كمومية)، تتسم بقدرات وسعات عالية، بل خيالية، في تخزين الطاقة، ولا تستخدم مواد كيميائية مثل الليثيوم، وإنما تعتمد على جسيمات مجهرية، مثل مصفوفات الذرات.

MENAFN25122023000110011019ID1107656119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث