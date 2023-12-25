لماذا عزف التونسيون عن الانتخابات المحلية؟

تعلن تونس غداً النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية التي شهدتها الأحد، وتنظيم الدور الثاني في النصف الأول من فبراير المقبل.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 11.66 % من مجموع الناخبين. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة ليست مسؤولة عن نسبة الإقبال على الانتخابات بل عن تنظيم العملية، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بعدد المشاركين.

وعزا مراقبون ضعف الإقبال إلى عدم إدراك التونسيين لوظيفة المجالس المحلية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي ستكون منطلقاً لتشكيل المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.

حالة فوضى

ويعتقد البعض أن هناك شعوراً لدى التونسيين بعدم الاهتمام بالحياة السياسية، وهو ناتج عن حالة الفوضى التي عرفتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وبخاصة تحت حكم جماعة الإخوان وحلفائها.

وشدد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إلى ضرورة إجراء دراسات عملية معمقة من أجل تحليل أسباب هذه النسب المنخفضة وبخاصة على مستوى مشاركة المرأة والشباب، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال في المدن كان أضعف منه في المناطق الريفية.

ولاحظ عضو هيئة الانتخابات، أيمن بوغطاس، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في الانتخابات، رغم أن 22 بالمئة من المرشحين شباب، مرجحاً ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من ((شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة))، حسب تعبيره.

ورأى مدير مؤسسة ((امرود كنسلتنغ)) للبحوث واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، أن ضعف المشاركة مرده ((غياب الحوار السياسي))، معتبراً أن المواطن التونسي هو المسؤول الأول عن نسبة الإقبال، مضيفاً أن ((تواتر الانتخابات في فترة قصيرة أسهم في نفور المواطن التونسي من الشأن السياسي))، مشيراً إلى وجود نقص في العملية الاتصالية بشأن الانتخابات.

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