بوتين يدشن انضمام 3 سفن حربية جديدة للأسطول الروسي

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، ثلاث سفن حربية جديدة، معلناً دخولها الخدمة العسكرية، فيما حذرت موسكو من ((توسيع)) الولايات المتحدة لحدودها في القطب الشمالي، مؤكدة تفوقها على الغرب في إنتاج الأسلحة، ومعلنة إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة، في وقت أعلنت تقدمها في جبهة الحرب في أوكرانيا من خلال السيطرة الكاملة على بلدة في دونيتسك، الأمر الذي نفته كييف.

وشارك بوتين في مراسم رفع الأعلام البحرية فوق السفن الحربية الروسية الجديدة، معلناً دخولها أسطول البحرية الروسية. وأفاد الكرملين عبر قناته على ((تليغرام))، أن القوات البحرية الروسية ضمت الفرقاطة ((الأدميرال غولوفكو)) وسفينة الصواريخ الصغيرة ((نارو فومينسك)) وكاسحة الألغام ((ليف تشيرنافين)) إلى أسطولها.

وقال بوتين خلال مراسم رفع الأعلام في حوض بناء السفن في سانت بطرسبورغ: ((يعد إدخال أحدث السفن في الأسطول دليلاً آخر على أن صناعة بناء السفن لدينا آخذة في الارتفاع وتدخل الآن في الإنتاج الضخم للسفن الحربية من مختلف الفئات)).

توسع أمريكي

وأعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعلن مطالبها بالجرف القاري، تتصرف من دون أي أساس قانوني دولي، وللمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة.

وقال كوساتشيف على ((تليغرام)): ((يتصرف الأمريكيون اليوم دون أي أساس قانوني دولي على الإطلاق، ما يعني أن المجتمع الدولي لديه كل الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة)).

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي دنيس مانتوروف أمس، إن روسيا متفوقة على الغرب في إنتاج الأسلحة وتعتزم إبقاء معدل النمو مرتفعاً. وقال مانتوروف الذي يشرف على إنتاج الأسلحة ((لا أريد التباهي، لكن يمكنني القول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت مبكر مقارنة بالدول الغربية)). وأشار إلى أنه من المقرر الموافقة العام المقبل على خطة تسلح للفترة من عام 2025 إلى 2034.

هجمات سيبرانية

وأعلن مجلس الأمن الروسي أمس، إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة لأجهزة استخبارات أجنبية، استهدفت مرافق حكومية وغيرها، وفقاً لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية.

وجاء في بيان للمكتب الصحافي للمجلس: ((دأبت أجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، بالتعاون مع هياكل خاصة، فضلاً عن منظمات إجرامية دولية، على شن هجمات سيبرانية على مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية وكانت غالبية الهجمات السيبرانية عالية الخطورة، موجهة ضد المرافق الحكومية، وكذلك الاتصالات والطاقة والعلوم والتعليم والصناعة والنقل والقطاع المصرفي)).

تقدم بالجبهة

ميدانياً، نفى الجيش الأوكراني ما قالته روسيا عن سيطرة قواتها على بلدة مارينكا في شرق البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أولكسندر شتوبون ((ليس صحيحاً ما تردد عن الاستيلاء على مارينكا.. قواتنا موجودة داخل المدينة)). وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في وقت سابق أمس، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مارينكا.

وفي كييف، قالت سلطات الدفاع الجوي الأوكرانية إن روسيا مستمرة في الهجوم على أوكرانيا بطائرات الدرون والصواريخ خلال الليل. وأضافت أن أوكرانيا أسقطت صاروخين، في حين تم اعتراض 28 من 31 طائرة درون. واستهدفت الهجمات، التي استمرت أكثر من ست ساعات، بطائرات الدرون، أوديسا في البحر الأسود، حيث تضرر الميناء لكن لا خسائر بشرية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها شنت هجمات ضد مواقع روسية أمس، تتضمن مخازن أسلحة وذخائر.

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