نتانياهو يواجه صرخات أهالي الأسرى: لن نوقف الحرب

ترتفع حصيلة قتلى حرب غزة في كل ساعة، كما تتزايد الضغوط الدولية بصورة مطردة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يصر على مواصلة الحرب، فيما تشير تقارير عديدة عن مبادرات، مع إصرار حركتي حماس والجهاد على وقف كامل لإطلاق النار، وليس هدناً جديدة.

وفي أحدث إظهار لمقاومة الدعوات الأمريكية لوقف سقوط الضحايا بين المدنيين، قال نتانياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية أجريت السبت: إن إسرائيل ((ستواصل الحرب حتى يتم تحقيق جميع أهدافها)).

وأمس، جدد القول: إن إسرائيل لن تتمكن من تحرير أسراها، الذين ما زالوا في غزة بدون ضغط عسكري، وأضاف أمام الكنيست: ((لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري))، وقال ((هناك شيء واحد لن نفعله.. لن نتوقف عن القتال)).

وأطلقت عائلات الأسرى في غزة صيحات استهجان ضد نتانياهو أثناء إلقائه خطاباً في الكنيست.

وردد أقارب المحتجزين، الذين حملوا لافتات وصوراً لأبنائهم ((الآن! الآن!)) رداً على قول نتانياهو: إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى ((المزيد من الوقت)) لاستكمال العملية العسكرية في غزة.

وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل ((80 يوماً، كل دقيقة جحيم)) و((ماذا لو كان ابنك؟)).

رفض اقتراح

في الأثناء، نقلت وكالة ((رويترز)) عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن حركتي حماس الجهاد رفضتا، أمس، اقتراحاً مصرياً بالتخلي عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف المصدران: إن مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لـ((حماس)) بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائياً، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح أسرى.

وصرح عضو المكتب السياسي لـ((حماس)) عزت الرشق، في بيان، بأنه لا علم للحركة حول تقارير إعلامية منسوبة لمصادر أمنية مصرية بشأن رفضها مبادرة مصرية. وشدد بالقول: ((لا مفاوضات إلا بوقف شامل)) للحرب، مؤكداً رفض الهدن المؤقتة والتهدئة المجتزأة لفترة قصيرة.

ورددت حركة الجهاد، التي تحتجز رهائن أيضاً في غزة هذا الموقف. ويزور وفد من الجهاد بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حالياً القاهرة. وقال مسؤول في الجهاد إنها اشترطت إنهاء الحرب قبل إجراء المزيد من المفاوضات.

وأضاف المسؤول: إن الحركة تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ ((الكل مقابل الكل))، أي إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ليلة دامية

ميدانياً، وفيما ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20674 قتيلاً وزهاء 55 ألف جريح، شهدت غزة فجر أمس، واحدة من أكثر الليالي دموية، خلال الحرب الدائرة منذ 11 أسبوعاً. وقال مسؤولون فلسطينيون من قطاع الصحة: إن 90 شخصاً على الأقل قتلتهم غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط القطاع المحاصر، وقال سكان إنهم عاشوا واحدة من أسوأ لياليهم منذ بدء الحرب.

وبعد غارات على خان يونس والبريج بجنوب غزة، وصل إجمالي القتلى الفلسطينيين خلال الليل إلى أكثر من 100، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 250 فلسطينياً لقوا حتفهم في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما ارتفع عدد المصابين إلى 54 ألفاً و536. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس: إن اثنين من جنوده قتلا الأحد، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 158.

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