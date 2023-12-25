مستشفيات غزة.. يأس متفاقم في ظل جوع حاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة، خلال نهاية الأسبوع، ووصفت اليأس المتزايد والجوع الذي دفع سكاناً لافتكاك إمدادات من شاحنة مساعدات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأحد، عبر منصة ((إكس))، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها سلموا مساعدات، من بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، والذي كان في السابق أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدماً في القطاع الفلسطيني. وأوضح تيدروس أن المشاركين في بعثة 23 ديسمبر شاهدوا ((يأسا متزايداً بسبب الجوع الحاد)). وأضاف ((يطالب الشركاء بزيادة فورية في الغذاء والمياه لضمان صحة السكان واستقرارهم)).

وحذّر تيدروس من أن ((الأعمال العدائية المتواصلة والأعداد الهائلة من الجرحى أدت إلى إنهاك)) مجمع الشفاء. وأعرب عن أمله في أن يساعد تسليم 19200 لتر من وقود المولدات السبت في استئناف الخدمات الحيوية في المستشفى الذي لا يمكنه حالياً سوى تقديم ((أبسط الإسعافات الأولية)).

خطر المجاعة

وتوفر المنشأة التي تعرضت لأضرار جسيمة ودمرت محطة الأوكسجين الخاصة بها، ملاذاً لنحو 50 ألف نازح، وفق إدارة المستشفى. ووصف شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية والذي شارك في البعثة، أجنحة الجراحة المكتظة.

في الوقت نفسه، قال كيسي في مقطع فيديو تم تصويره داخل الشفاء، حيث لجأت جموع من النازحين معظمهم من الأطفال، إن ((كل من نتحدث إليه جائع))، محذراً من ((خطر المجاعة)).

وفي مؤشر على صعوبة الوضع، افتك سكان مساعدات غذائية من إحدى الشاحنات وهي في طريقها إلى المستشفى، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام ((في ظل النقص الحاد في الغذاء، فإن البحث عن الغذاء يجبر الناس على حالات جوع مروعة ويجعل البعض - بدافع اليأس - يأخذون الإمدادات من شاحنات التوصيل)). وتابع ((لا أستطيع إلا أن أتخيل العذاب الذي من شأنه أن يدفع الناس إلى هذا الحد)).

وحذّر غيبريسوس من أن الوضع المزري في مجمع الشفاء هو ((صورة مصغّرة للكابوس الذي يعيشه سكان غزة، حيث يؤدي النقص الحاد في الأدوية والغذاء والطاقة والمياه - وقبل كل شيء - السلامة، إلى تعرض السكان للخطر)).

وقالت منظمة الصحة إن البعثة المشتركة السبت توجهت أيضاً إلى مستشفى أصدقاء المريض الخيري الذي تديره منظمة غير حكومية ويوفر رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، لكنه يفتقر إلى الجراحين المتخصصين وطاقم للعناية المركزة والمضادات الحيوية وأدوية الإغاثة الأساسية.

كما زارت البعثة مستشفيي الصحابة والحلو الدولي للولادة، اللذين يساعدان في نحو 35 عملية ولادة يومياً، بينما يواجهان نقصاً في الوقود والغذاء والماء والأوكسجين والمضادات الحيوية والتخدير.

وقال تيدروس ((يجب أن تكون المستشفيات أماكن للرعاية والتعافي، وليست أماكن خطر ومعاناة مستمرة)). وكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة ((الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية)).

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