91 مؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة في أبوظبي

أكّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة أن أبوظبي تضم 143 مؤسسة قطاع ثالث، منها 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة ، والتي تشمل المؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية وصناديق التكافل والمؤسسات العامة والثقافية، ومؤسسات الفنون الشعبية والمسرح والجهات المهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.

وأكّد مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، على أهمية الترخيص في حفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتنظيم عملها في إطار التشريعات والسياسات والقوانين المعمول بها، مؤكداً حرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير خدماتها، وتوفيرها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بما يعكس قيم ومفاهيم مجتمع أبوظبي، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف: ((في إطار السعي نحو تنظيم العمل الاجتماعي، والإشراف على الفعاليات والأنشطة التي تنفّذ في هذا الإطار، تعمل الدائرة على تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على الحصول على ترخيص نظامي من الدائرة لمزاولة أعمالها، في ظلّ التشريعات والقوانين المعمول بها، وذلك بهدف تسهيل عمل هذه الجمعيات، ودعمها في تحقيق أهدافها، وتوفير كلّ ما يلزمها من خدمات ومتطلّبات.

وقد تمّ ترخيص 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام في إمارة أبوظبي منذ إطلاق الخدمة، فيما تم خلال العام الجاري إصدار تراخيص شملت 9 جمعيات ذات النفع عام، و3 تراخيص للمؤسسات الأهلية، وذلك في مجالات الفن والثقافة والعمل التطوعي، وتمكين الشباب ورعاية أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع)).

مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤدّيه هذه الجمعيات والمؤسسات في رفع التوعية بالقضايا الاجتماعية، وتعزيز المشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، علاوة على ترسيخ مفاهيم التطوّع والعمل الخيري والعطاء، وتابع القول: ((كما تم خلال العام الجاري تنظيم 52 زيارة تفتيشية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، إلى جانب حضور وإدارة 55 جمعية عمومية في أبوظبي)).

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