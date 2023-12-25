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بلدية عجمان تنجز مشروع إنارة طرق مصفوت

12/25/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، مشروع إنارة طرق مدينة مصفوت بطول 12 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية 3 ملايين درهم، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة ((LED)) التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، انسجاماً مع سعيها الدائم لضمان الاستدامة، وتوفير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والتطوير المستدام.

تحسين

وأكد سيف غدير الكتبي مدير إدارة بلدية مصفوت، أن تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية لتلبية احتياجات التمدد السكاني والعمراني في الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.

وتابع الكتبي، أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً بمدينة مصفوت والتي تعد مدينة سياحية تمتاز بطبيعتها الخلابة ومقوماتها الجاذبة للجميع، وعليه تعمل لتوفير بنية تحتية متطورة، وتسير وفق خطة واضحة للتطوير الشامل في المنطقة، وفقاً لتوصيات المخطط الحضري.

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