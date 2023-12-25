جامعة الإمارات تستعرض تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال ((المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية))، بحضور الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والاستدامة المالية والمحاسبية.

وقال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمته الافتتاحية: ((إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين)).

ووصف المؤتمر بأنه ((فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا، إضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات)).

و قدّم الدكتور مورتن بيندسن، من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة ((تمويل الشركات))، محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، وهذا يشكل مصدراً لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.

ونوّه الدكتور نادر العطاونة، أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، بأنه تم عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز