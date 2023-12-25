جامعة الإمارات تستعرض تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال ((المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية))، بحضور الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والاستدامة المالية والمحاسبية.
وقال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمته الافتتاحية: ((إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين)).
ووصف المؤتمر بأنه ((فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا، إضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات)).
و قدّم الدكتور مورتن بيندسن، من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة ((تمويل الشركات))، محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، وهذا يشكل مصدراً لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.
ونوّه الدكتور نادر العطاونة، أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، بأنه تم عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25122023000110011019ID1107656110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.