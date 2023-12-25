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«الكشفي العربي» يوصي بإنشاء مركز دائم

12/25/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي استضافته الدولة لأول مرة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعالياته بمشاركة نحو 1500 كشاف وكشافة من 19 دولة عربية، حيث استمرت هذه الفعاليات 15 يوماً في محمية المرموم بدبي.

وأوصت اللجنة العليا للمخيم بإنشاء مركز كشفي دائم في موقع المخيم الحالي، وتعزيز التعاون الدولي مع الكشافة في الدول العربية والدول الأخرى، وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم فعاليات مشتركة مع الكشافة الإماراتية.

وقال الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم ((خلال فترة المخيم، استطعنا تطوير المهارات الشخصية وبناء القدرات القيادية للمشاركين في المخيم، في بيئة آمنة وتحفيزية تعود عليهم بالنفع في حياتهم الشخصية والمهنية، وهذه تعد أهم سمات الكشافة وبها يكون المخيم حقق نجاحاً منقطع النظير في رسالته)).

خبرات

وقال خليل رحمة القائد العام للمخيم: تعرف المشاركون على ثقافات بعضهم البعض وتبادلوا الخبرات والمعارف، وقدمت الجلسات فرصاً للمشاركين لتوسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، كما تم تنظيم زيارات ميدانية إلى معالم سياحية محلية لاكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة، معرباً عن أمله في أن يظل المخيم الكشفي العربي منصة للتواصل والتبادل الثقافي بين الشباب العربي في المستقبل. وأشار إلى أن المخيم الكشفي العربي يعد تجربة قيمة للشباب العربي، حيث يتاح لهم فرصة للتعلم والتفاعل وتبادل الخبرات، وباختتام المخيم العربي الـ33، ينتظر الشباب العربي المغامرات القادمة والتحديات الجديدة في المخيمات الكشفية المستقبلية.

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