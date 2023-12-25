محمد بن راشد.. إنجازات فريدة عززت ريادة الوطن والمواطن

رسمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2023، عبر الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية، والقوانين والمراسيم والتوجيهات التي أصدرها سموه، خريطة طريق لريادة الوطن وإسعاد المواطن، ويواصل سموه قيادة حكومة الإمارات الاستثنائية، كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ قال سموه في تدوينة على حسابه في منصة ((إكس)): ((قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك، بإذن الله)).

ومنذ بداية العام، أطلق سموه العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والأجندات والبرامج الوطنية، وأصدر قوانين ومراسيم وقرارات وتوجيهات، عززت رؤية سموه في الارتقاء بجودة الحياة، واستشراف وصناعة المستقبل، وأسهمت في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في شتى المجالات، عطفاً على تعزيز الخدمات الحكومية والبنية التحتية في الدولة، لخدمة الوطن والمواطن.

5 أولويات

وباستعراض تلك الانجازات منذ بداية 2023، فان سموه ترأس في 2 يناير الماضي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، واعتمد سموه 5 أولويات حكومية، هي: الهوية الوطنية وترسيخها، البيئة وتعزيز استدامتها، المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، عملية التوطين وتسريعها، والشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيعها.

وأطلق سموه في 4 يناير، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة،وكرّم في 10 يناير، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم.

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 11 يناير، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن.

وفي 29 يناير، وجّه سموه بتسمية ((مدينة هند)) على منطقة المنهاد وما جاورها، وافتتح في 30 يناير معرض الصحة العربي 2023، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصدر سموه في 2 فبراير، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونُمو هذه الشركات في الإمارة، كما وجّه سموه في 6 فبراير، بتسيير مساعدات إنسانية للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود.

وأعلن سموه، بمباركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في 7 فبراير، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية. وأصدر سموه في 8 فبراير، 3 قوانين بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وأصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2023، بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.

وأطلق سموه في 12 فبراير النسخة الخامسة من ((ابتكارات الحكومات الخلاقة))، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات القمة العالمية الحكومية 2023، التي عقدت تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل)) في دبي. وفي 16 فبراير، وجّه سموه بتنظيم الدورة المقبلة للقمة، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

وأصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2023، بشأن سُـلطة دبي البحريّة، التي تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، ودشن سموه في 23 فبراير، شبكة السكك الحديدية الوطنية، وأطلق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، كما أصدر سموه في 24 فبراير، المرسوم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 25 لسنة 2013، بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع تذاكر الفعاليات في دبي. ووجّه سموه في 27 فبراير، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة، بمساحة 120 مليون قدم مربعة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2 مارس القانون رقم (4) لسنة 2023، بشأن سـلطـــة موانئ دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي متميز في إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات المُناولة.

واعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد برئاسة سموه في 6 مارس، حزمة من القرارات والسياسات الداعمة لجهود الإمارات في القطاعات التنموية. كما شهد سموه في اليوم نفسه توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة، ودشن سموه في اليوم نفسه متحف الشندغة في دبي، وتفقّد أجنحته، ووجّه سموه بتحويل منطقة الشندغة على مساحة 310 آلاف متر مربع، إلى متحف مفتوح، كما وجّه سموه في 14 مارس، بإنشاء وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة القلبية، ضمن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة.

((وقف المليار وجبة))

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 19 مارس، حملة وقف المليار وجبة، والتي تدشن صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، كما أصدر سموه في 23 مارس، مرسوماً بتعيين معالي حصة بوحميد، مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وشهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 28 مارس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجينوم للأعوام العشرة المقبلة، بهدف وضع منظومة متكاملة لتطوير برامج الجينوم وتنفيذها، والارتقاء بالرعاية الصحية، واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة سموه، في 28 مارس، 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات، كما كرّم سموه في 4 أبريل، شخصية العام الإسلامية، والفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، كما كرّم سموه في 9 أبريل، الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الرابعة، ووسام دعم البحث العلمي.

وأعلن سموه في 11 أبريل، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، 1.4 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة 102 مليون مستفيد في 100 دولة حول العالم.

قانون

وأصدر سموه في 14 أبريل، قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجيّة الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل إلى ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

كما أصدر سموه في 18 أبريل، القانون رقم 10 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، وفي 26 أبريل، زار سموه مركز محمد بن راشد للفضاء، وهنأ فريق العمل بإنجاز المحاولة الأولى للوصول إلى القمر.

((راشد 2))

وأعلن سموه في 26 أبريل، عن المهمة الجديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر، تحت اسم ((راشد 2)).

وأصدر سموه في 28 أبريل، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

ووجّه سموه في 30 أبريل، بتشكيل مجلس أمناء لمبادرة ((وقف المليار وجبة))، وفي الثاني من مايو، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم. كما وجّه سموه في 3 مايو، بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين الموجودين على أرض الإمارات، ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم.

وأعلن سموه في 14 مايو، عن مشاركة قياسية في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي لعام 2023، بزيادة 11 % عن مشاركات الدورة الماضية، واعتمد في 25 مايو، الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400 %.

موافقات سكنية

واعتمد سموه في 28 مايو، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة، تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأعلن سموه في 29 مايو، إطلاق التفاصيل العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

كما اعتمد سموه في 31 مايو، المخطط الجديد لمشروع تطوير ((نخلة جبل علي))، الذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف ((خطة دبي الحضرية 2040))، ويعد إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية، وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو، اعتمد سموه الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، كما أصدر سموه في 8 يونيو، المرسوم رقم (22) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأصدر سموه المرسوم رقم (23) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة عصام عيسى الحميدان.

ودشن سموه في 18 يونيو، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما أصدر في 21 يونيو، المرسوم رقم (27) لسنة 2023، بشأن تنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في دبي، كما أصدر سموه القرار رقم (16) لسنة 2023، باعتماد لائحة الكفاءات الخاصة بترقية العسكريين المحليين.

وأصدر سموه في 26 يونيو، القرار رقم (9) لسنة 2023، بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، برئاسة معالي عبد الله خليفة المرّي.

استثمارات

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 5 يوليو، أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي)، في عام 2022، بزيادة 10 % مقارنة بعام 2021.

وزار سموه في 11 يوليو، مدينة ((سي وورلد جزيرة ياس))، حيث اطلع سموه على مرافق المدينة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وأطلق سموه في 12 يوليو، البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين لتأهيل كفاءات إدارية حكومية في 30 دولة حول العالم.

كما زار سموه في 12 يوليو، مركز طيران الإمارات الهندسي، بمطار دبي الدولي، واطلع سموه خلال الزيارة على برنامج تحديث المقصورات الداخلية لطائرات طيران الإمارات.

وأمر سموه في 17 يوليو، بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد في الإمارة من منتسبي الشرطة، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني. كما أصدر في 18 يوليو، القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف وضع نظام تخطيط حضري متكامل وفعال.

وترأس سموه في 19 يوليو، وفد الدولة في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وفي 31 أغسطس، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيين هاجر أحمد محمد الذهلي، أميناً عاماً لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان ((من الصحراء إلى الفضاء))، حيث تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية، وفي سابقة من نوعها على مستوى العالم.

وأصدر سموه في 4 سبتمبر، 11 قانوناً اتحادياً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية الأفضل في الإمارات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وجودة الحياة الأفضل للجميع.

((شراء الطاقة))

وشهد سموه في 6 سبتمبر، مراسم توقيع اتفاقية ((شراء الطاقة)) بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ووجّه سموه في 9 سبتمبر، فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي، بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق، ومد يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدناً مختلفة في المغرب الشقيق.

كما أصدر سموه في 14 سبتمبر، القانون رقم (13) لسنة 2023، بإنشاء ((مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية)). والمرسوم رقم (32) لسنة 2023، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً أعلى للمؤسسة.

وفي 19 سبتمبر، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة، انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لمد يد العون للمتضررين في ليبيا الشقيقة، من جراء الآثار المدمرة لإعصار دانيال، وأصدر سموه في 2 أكتوبر، القانون رقم (17) لسنة 2023، بشأن شعـار إمارة دبي، وفي 5 أكتوبر، أصدر سموه المرسوم رقم 41 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، كما أصدر سموه المرسوم رقم 42 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة ((نداء))، برئاسة حمد عبيد المنصوري.

الميزانية العامة للاتحاد

وترأس سموه في 9 أكتوبر، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، وتم إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024 - 2026، بقيمة إجمالية 192 مليار درهم،

وأصدر سموه، في 11 أكتوبر، القرار رقم (18) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول. كما أصدر سموه في 13 أكتوبر، المرسوم رقم (47) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، برئاسة عوض حاضر المهيري.

ووجّه سموه في 13 أكتوبر، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

وافتتح سموه في 16 أكتوبر، فعاليات الدورة 43 من معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

وكرّم سموه في 31 أكتوبر، عبد الله البري من قطر، وآمنة المنصوري من الإمارات، لإحرازهما مناصفة لقب بطل تحدي القراءة العربي 2023.

وأصدر سموه في 5 نوفمبر، المرسوم رقم (49) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. كما أصدر سموه القرار رقم (29) لسنة 2023، بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة معالي عبد الله محمد البسطي. وكرّم سموه في 5 نوفمبر، الفائزين بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية في دورته الخامسة لعام 2023.

((المجلس الوطني))

ونيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سموه في 6 نوفمبر، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

كما اعتمد سموه في 6 نوفمبر، القانون رقم (20) لسنة 2023، في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم.

وزار سموه في7 نوفمبر، فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد سموه في 7 نوفمبر، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وحدد سموه الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة، وتعزيزه وترسيخه، عبر سياسات وتشريعات، وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات، وطرح حزمة جديدة من المحفزات، والأولوية الثانية، التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم، وعبر دعم مشاريعهم، وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة، والأولوية الثالثة، التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية، لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد، وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة، بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة.

وأعلن سموه في 8 نوفمبر، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.

وأصدر سموه في 12 نوفمبر، القانون رقم (21) لسنة 2023، بشأن ((شركة تاكسي دبي)).

وتحت رعاية سموه، انطلقت في 13 نوفمبر فعاليات الدورة الأكبر من ((معرض دبي للطيران))، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، في ((دبي وورلد سنترال)). وجمع المعرض أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي.

وشهد سموه في 21 نوفمبر، توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة إكسبو دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لتزويد ((المدينة)) بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الخط الأزرق

واعتمد سموه في 24 نوفمبر، مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية، التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ووجّه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات النمو السكاني في المنطقة، على أن يتم إنجاز مشروع المسار الجديد في عام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح المترو.

ودشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 6 ديسمبر، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من ((مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)) بدبي، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاوات، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميغاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وترأس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء في مدينة إكسبو دبي، في 10 ديسمبر، واطلع على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي. وتم اعتماد حزمة من القرارات لمواصلة دعم القطاع البيئي، والمنظومة الحكومية في الدولة.

وفي 11 ديسمبر، أصدر سموه القانون رقم (25) لسنة 2023، بإنشاء ((صُـندوق دبي للاستثمارات))، كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال، والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

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