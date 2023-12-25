منصور بن زايد.. تشريعات وسياسات نوعية رسخت منظومة العمل الحكومي

قاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جهوداً كبيرة لوضع التشريعات والسياسات والمبادرات لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها، إلى جانب جهود سموه الدولية لترسيخ موقف الإمارات الداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار الهادف لإيجاد حل سياسي مستدام في المنطقة والعالم، وذلك خلال أجندة سموه لعام 2023 الحافلة بالكثير من الأنشطة والزيارات والفعاليات والقرارات التي انعكست بصورة فعالة على مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات الريادية لدولة الإمارات.

وخلال العام 2023، ترأس سموه 6 اجتماعات للمجلس الوزاري للتنمية، نوقش خلالها عدد من الأجندات والمبادرات البيئية المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وآليات رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية، ومقترحات تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الريادة في سوق العمل، بالإضافة إلى إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بتنظيم مهن المحاماة والاستشارات القانونية، والخبرة والترجمة، والكاتب العدل، وتطوير عدد من القوانين المتعلقة بالقطاعين الصحي والاقتصادي.

حكومة رقمية

وفي 9 يناير، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية في قصر الوطن، وتمت مناقشة عدد من السياسات الحكومية التي تستهدف تطوير منظومة الحكومة الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في عدد من القطاعات الحيوية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للمنتجات الوطنية والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

والتقى سموه، في عشق أباد، سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وبحث سموه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز علاقاتهما والمضي قدماً نحو تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعات حيوية.

وفي 10 فبراير، استقبل سموه فريق عمل مركز الشيخ خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، واستمع سموه إلى شرح تفصيلي حول أهداف المركز وخططه الاستراتيجية.

واستقبل سموه في 22 فبراير، فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، لحضور فعاليات الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ((آيدكس 2023))، وبحث سموه علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وفي 29 مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تعزيز التنمية

وفي 27 أبريل، أصدر سموه بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وفي 3 مايو، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، وتمت مناقشة مقترح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وإجراءات مكافحة الأمراض السارية، كما جرى بحث عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية من حيث اللوائح المرتبطة بمهن المحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل والخبرة والترجمة.

درع الوطن

وبمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة التي توافق 5 مايو، قال سموه: ((نرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى توحيد قواتنا المسلحة.. معبرين عن فخرنا بالقادة والضباط والجنود الإماراتيين.. هم درع الوطن المتين وسياجه الحصين.. حفظ الله قيادتنا وجيشنا وشعبنا ووطننا الغالي)).

والتقى سموه، جيمس كليفرلي، وزير خارجية بريطانيا، وبحث سموه سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وجرى استعراض آخر المستجدات الدولية. كما استقبل سموه، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب سموه عن تطلع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وتطويرها لما فيه مصلحة شعوب البلدان الشقيقة وتنميتها وازدهارها، وأكد سموه حرص الإمارات على تقوية أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة.

ثقافة التعايش

وفي 8 مايو، استقبل سموه، العلامة عبدالله بن بيه، رئيس ((مجلس الإمارات للإفتاء)) وأعضاء المجلس، واطلع سموه على أعمال وخطط المجلس الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ ثقافة التعايش في الإمارات والعالم.

وفي 15 مايو، شهد سموه، افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في أبوظبي، وأكد سموه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع النقل، ودعم صناعة السكك الحديدية ومد شبكة قطاراتها من أجل تعزيز التنمية في كل أرجاء الدولة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به السكك الحديدية في دعم الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار وتقوية الروابط الإنسانية والتجارية.

وفي 17 مايو، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ((وسام الاتحاد)) لمعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تكريماً له وتقديراً لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن، خلال مسيرة امتدت لنحو 42 عاماً، وسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ((وسام الاتحاد)) لمعالي محمد البواردي.

وأكد سموه أن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ((وسام الاتحاد)) لمعالي محمد بن أحمد البواردي، يجسد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تكريم أبناء الوطن المخلصين وأصحاب الكفاءات والجهود المتميزة في خدمة الوطن والإسهام في تنميته وتقدمه، في مختلف المناصب الوظيفية.

جهود دولية

وفي 19 مايو، وصل سموه إلى جدة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في أعمال القمة العربية الــ32، والتقى سموه، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه العلاقات الأخوية والتعاون بين الإمارات والعراق، كما التقى سموه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأكد سموه موقف الإمارات الداعم للسلام والاستقرار، كما التقى سموه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 25 مايو، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، وتمت مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي، والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالدولة، وتعزيز الاستدامة البيئية وتنظيم قطاع الطاقة، واستعراض برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مانشستر سيتي

وفي 14 يونيو، استقبل سموه، إدارة نادي مانشستر سيتي، وقال سموه: إن إنجازات الفريق تجسد استراتيجية النادي، مستعرضاً سموه مسيرة النادي والخطط المستقبلية في المجالات الرياضية والاستثمارية، بما يضمن تعزيز مكانة النادي محلياً وأوروبياً وعالمياً.

وفي 6 يوليو، أصدر سموه قراراً يجيز للمواطنين العاملين في جمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تقديم طلب انتفاع بأي من برامج ومبادرات ((نافس)) وفقاً لضوابط ومعايير الانتفاع المعمول بها.

إمارات الفضاء

وفي 4 سبتمبر، وبمناسبة عودة سلطان النيادي من المهمة الفضائية، قال سموه: ((نبارك لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. نشكر جميع فرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي لخدمة البشرية.. بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء)).

وفي 13 سبتمبر، زار سموه مشاريع تطويرية في مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، وأعلن سموه عن افتتاح 11 مجمعاً جديداً ضمن مشروع ((مجمعات زايد التعليمية)) على مستوى الدولة، وقال سموه: ((برؤية رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرون في دعم التعليم كونه أفضل استثمار للمستقبل))

نمو مستدام

وفي 2 أكتوبر، افتتح سموه النسخة 39 من معرض ومؤتمر ((أديبك 2023)).. برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي هدف إلى تعزيز التعاون الدولي استعداداً لاستضافة الإمارات للعالم في ((COP28)) وبناء منظومة طاقة مستقبلية منخفضة الانبعاثات وتتماشى مع رؤية الإمارات للنمو المستدام.

وفي 18 أكتوبر، أصدر سموه، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023 بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي.

تحركات دبلوماسية

وفي 11 نوفمبر، شارك سموه، نيابة عن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بشأن التطورات في قطاع غزة، مؤكداً سموه أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

وشهد سموه فعاليات مؤتمر ((زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023)) الذي نظمه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وأكد سموه أن المؤتمر يأتي لمواصلة تطوير المنظومة الصحية من خلال الابتكار وأحدث التقنيات التي تعد أولوية قصوى لدولة الإمارات.

وفي 29 نوفمبر، دشن سموه الزورق ((بني ياس P110)) فئة كورفيت، ليدخل الخدمة رسمياً، ممثلاً إضافة نوعية إلى أسطول القوات البحرية لتعزيز قدراتها العملياتية في أداء واجباتها ومهامها. وفي 8 ديسمبر، أصدر سموه بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعضوية كل من محمد سيف السويدي، وسلطان الحميري، وطارق بن هزيم، وحمد الشبيبي.

اتفاق الإمارات

وقال سموه، تعليقاً على ((اتفاق الإمارات)) التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف ((COP28)): ((يمثل ((اتفاق الإمارات)) التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام COP28، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي يقف فيها العالم أمام مسؤولياته للتصدي لتداعيات تغير المناخ. مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض نجحت الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز