حمدان بن محمد.. عمل دؤوب لتعزيز تنافسية دبي

قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال 2023، جهود ترسيخ مكانة الإمارة في سباق التنافسية العالمية، وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي والجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير التكنولوجيا لتحقيق سعادة الإنسان، لتكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

وترجمت مبادرات وتوجيهات وقرارات سموه الأهداف الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تحقيقها، من خلال السعي لرفع جودة الحياة الرقمية في الامارة، وترسيخ اقتصاد رقمي متقدم عبر تقديم منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة، بما يضمن تحقيق السعادة والرفاهية لكافة المواطنين والمقيمين والزوار.

وباستعراض أبرز انجازاته وقراراته ومبادراته خلال العام، فقد اعتمد سموه في 18 يناير نتائج سعادة المتعاملين والموظفين 2022 التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي، ووجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات.

وبتوجيهات سموه، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية في 23 يناير استحداث فئة ((تحدي المدن)) ضمن منافسات الألعاب الحكومية، إيذاناً بانطلاق الحدث إلى العالمية.

وأطلق سموه في 14 فبراير ((مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل))، الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في دبي للمتغيرات ووضع التحديات وتحديد الفرص المستقبلية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، بينما دشن في 16 فبراير، أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وهو مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو)) التابعة لـ مجموعة ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعدّ أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

كما اعتمد سموه في 19 فبراير المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، التي يقودها برنامج دبي للتميز الحكومي، بالتواؤم مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بهدف الانتقال بمختلف الجهات الحكومية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة.

((إماراتي))

وأطلق سموه في 26 فبراير المرحلة الأولى من مبادرة ((إماراتي))، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، لتوفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة ((دبي الآن)).

واعتمد سمو ولي عهد دبي، في 1 مارس، سياسات ومشاريع لدعم جهود دبي والإمارات في مجال الاستدامة، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي حيث تم اعتماد فرص الاقتصاد الدائري وسياسة المشتريات الحكومية الخضراء، واعتماد منظومة الخدمات المشتركة، فيما شهد سموه في 2 مارس، إطلاق المهمة الثانية لدولة الإمارات ((طموح زايد 2)) أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ومدتها 6 أشهر. كما أطلق سموه في 6 مارس الحملة الوطنية للتعريف ببرنامج الجينوم الإماراتي في دبي، والتي تنظمها هيئة الصحة، لزيادة مستوى الوعي بأهدافه الاستراتيجية وأهميته وكيفية تسجيل المواطنين فيه.

منصة ومبادرة

وأطلق سموه في 21 مارس المنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها ((04))، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، وفي 29 مارس أطلق مبادرة ((طَبِّق في دبي)) الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح الفرص لأسواق جديدة، وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.

وفي 9 أبريل أطلق سمو ولي عهد دبي برنامج ((زمالة دبي للمستقبل)) لتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة، وإتاحة الفرصة لها، للمساهمة في مسيرة تصميم المستقبل في دبي والعالم.

واعتمد سموه في 12 أبريل استراتيجية الوقف في دبي لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته. كما اعتمد سموه دراسة عن واقع الخصوبة في الامارة، مع ما جاء بها من توصيات لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر.

وفي 15 أبريل، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقبيل حلول عيد الفطر المبارك، أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديراً لجهودهم كافة.

وأطلق سموه في 16 أبريل منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي وضمن مختلف القطاعات الحكومية، من تطوير ((دبي الرقمية))، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في 17 أبريل، بزيادة مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم للعام 2023 إلى 70 مليون درهم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في 19 أبريل بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 3 مايو مبادرة ((رعاية)) لتقديم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مستهدفة 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي.

ريادة تكنولوجية

وأطلق سموه في 8 يونيو ((مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي)) في ((منطقة 2071)) بأبراج الإمارات، لدعم الجهات الحكومية المحلية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، كما أطلق سموه في 15 يونيو المرحلة الثالثة لمبادرة ((دبي 10X)) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية المحلية، عبر إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي.

بنية تحتية

واعتمد سموه في 19 يونيو، مشاريع نوعية لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندتها الاقتصادية D33 وخطتها الحضرية 2040، باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم.

نموذج عالمي

وفي 21 يونيو أطلق سموه استراتيجية دبي الرقمية والتي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي تترجم فيها رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي، كما أطلق ه مبادرة تجارب المدينة الرقمية، الهادفة إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال.

كما أطلق سموّه الموقع الرسمي لدبي Dubai، في نسخته الجديدة. ودشن سمو ولي عهد دبي في 4 يوليو المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم.

وأطلق سموه في 10 يوليو مشروع ((سُحُب دبي الرقمية)) لتوفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والمرونة والثقة العالية، فيما أطلق في 12 يوليو استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية، والتي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة. و في 24 يوليو أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس الننفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في دبي.

خطط شاملة

واعتمد سمو ولي عهد دبي في 10 سبتمبر الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في الإمارة حتى عام 2030، متضمنة تمديد طول الشبكة بنسبة 188 %، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بنسبة 400 %، وتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي 13 سبتمبر أطلق سموه مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والذي يعزز ريادتها في المجال التقني والعلمي، بينما أطلق في 24 سبتمبر برنامج ((قيادات دبي الاقتصادية)) لتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية.

واعتمد سموه في 27 سبتمبر مشاريع تحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة ((دبي 10X)) ، ووجه سموه فرق العمل في بتنفيذ المشاريع المعتمدة بالاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية في جميع الجهات تجسيداً لمستهدفات المبادرة .

دعم الإبداع

وفي مطلع نوفمبر وجه سمو ولي عهد دبي بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها، كما أطلق ((برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033)) بهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، كما تم إطلاق 3 مبادرات جديدة ضمن استراتيجية دبي للميتافيرس وعرض آخر تحديثات وإنجازات المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

واعتمد سموه في 9 نوفمبر حوافز تضاعف مساهمة الصناعة والتكنولوجيا الزراعية في اقتصاد دبي خلال 10 سنوات ، بما في ذلك خطة تحفيز القطاع الصناعي ، ومحفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية، كما اعتمد سموه سياسة حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد، واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سموه خطة تحفيز القطاع الصناعي للإمارة التي تتضمن حزمة حوافز لدخول مُصنِّعين جُدد إلى القطاع الصناعي بهدف زيادة القيمة المضافة للتصنيع بمقدار 2.5 ضعفاً أي ما يعادل 58 مليار درهم. كما تم اعتماد خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية الهادفة لمضاعفة حجم القطاع الزراعي في الامارة بحلول العام 2030. واعتماد برنامج القيمة المحلية المضافة التابع لبرنامج المشتريات الحكومية.

هوية مؤسسية

و اعتمد سمو ولي عهد دبي في 11 نوفمبر الهوية المؤسسية الجديدة لـ((دبي الصحية)) كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي متضمناً محاور أساسية تعبّر عن العمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية ، وفي اليوم التالي اطلع سموه على مراحل إنجاز المحطة الكهرومائية في حتا، الأولى من نوعها خليجياً، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات / ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وباستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، حيث تم إنجاز حوالي 80 % منها، ويتوقع أن تكون جاهزة بداية 2025.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمر سمو ولي عهد دبي، في 23 نوفمبر بصرف 27 مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين في دبي، وفي 26 نوفمبر قاد سموه ((تحدي دبي للجري)) بمشاركة 226 ألف عداء في أكبر تجمع عالمي للجري.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في 27 نوفمبر ((صندوق الفرجان)) بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي.

ترسيخ الاستدامة

وبتوجيهات سموه وتزامناً مع ((عام الاستدامة))، أطلقت دبي في 1 ديسمبر ((مشد دبي)) أحد أكبر مشاريع استزراع وإكثار الشعاب البحرية في العالم، وذلك في إطار مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة، وافتتح سمو ولي عهد دبي في 5 ديسمبر معرض الخمسة الكبار 2023، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأصدر سموه في 5 ديسمبر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي.

وشهد سمو ولي عهد دبي في 14 ديسمبر تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، التي أُطلق عليها اسم ((مزنة)). وتأتي التجربة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات وشركة ((كروز))، بشأن تشغيل المركبات ذاتية القيادة .

ومنحت اللجنة الكشفية العربية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 17 ديسمبر، قلادة الكشاف العربي، وتسلمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أعلى وسام كشفي عربي تمنحه اللجنة للقيادات العربية التي أثرت في المشهد العربي بإسهامات بارزة ودعم دائم لمختلف المجالات الكشفية.

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