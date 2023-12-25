مانشستر سيتي.. خماسية تاريخية وميسي «ذهبي» للمرة الثامنة

عاش عشاق الرياضة الكثير من المحطات المهمة التي ستبقى في الذاكرة العالمية لسنوات طويلة، وشمس عام 2023 توشك على الرحيل، بعدما تركت بصمة لدى الجماهير بمختلف أعمارهم، وهم يحتفلون بخماسية مانشستر سيتي التاريخية، وتتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات، وفوز الأسطورة ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة، وفوز المنتخب الألماني بكأس العالم لكرة السلة في حدث تاريخي، وغيرها من الأحداث العالمية.

خماسية سيتي التاريخية

تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي، من كتابة فصل جديد في تاريخه بالتتويج للمرة الأولى بكأس العالم لكرة القدم للأندية، باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة النهائية للنسخة 20 من البطولة، والتي جرت خلال ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من البطولات إلى 5 ألقاب في إنجاز تاريخي، بعدما سبق للفريق تحقيق ألقاب الدوري الإنجليزي، والكأس الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، ويواصل النادي الإنجليزي إنجازاته منذ أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى دولة الإمارات، وبات سيتي ضمن عمالقة الكرة العالمية بفضل جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

((الماتادور)) ومونديال السيدات

فاز منتخب إسبانيا ((الماتادور)) بلقب كأس العالم للسيدات 2023، والتي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد تغلبه على منتخب إنجلترا بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرض إستاد أستراليا في مدينة سيدني 20 أغسطس 2023، وهو اللقب المونديالي الأول للفريق، وناله في وصوله للمرة الأولى للمباراة النهائية، وقبلها تعرض لهزيمة نكراء 0 - 4، أمام منتخب اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض، ليقصي سويسرا وهولندا والسويد، وصولاً للمباراة النهائية.

((التنين الصيني)) قمة الآسياد

أنهت الصين المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية، مشاركتها في النسخة 19، والتي أقيمت في مدينة هانغتشو من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023، في صدارة جدول الميداليات، بعد منافسات قوية على ميداليات 40 لعبة رياضية، وبمشاركة 12 ألف رياضي ورياضية، وحصد ((التنين)) الصيني رقماً قياسياً من الميداليات الذهبية، في نسخة آسياد 2023 أيضاً، على 111 ميدالية فضية، و71 ميدالية برونزية، إلى جانب 201 ذهبية، ليبلغ رصيدها الإجمالي، 383 ميدالية ملونة، وأنهت الدورة على عرش الميداليات بفارق كبير عن اليابان، والتي حصدت 188 ميدالية ملونة، بينها 52 ذهبية، وكوريا الجنوبية، ونالت 190 ميدالية ملونة، ومن بينها 42 ذهبية.

كرة ذهبية ثامنة لـ((الأسطورة))

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج ببطولة كأس العالم في قطر 2022، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، والتي تمنحها سنوياً مجلة ((فرانس فوتبول)) الفرنسية، وهي الكرة الثامنة التي يفوز بها الأسطورة، والذي يلعب حالياً مع إنتر ميامي الأمريكي، وذلك خلال مسيرته الاحترافية، وعزز تفوقه على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي فاز بها 5 مرات، فيما نالت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، جائزة الكرة الذهبية 2023 للسيدات.

وسيطر ميسي ورونالدو، على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ16 الأخيرة، حيث فاز بها الاثنان معاً 13 مرة، وتسلم ميسي الكرة خلال الحفل الذي أقيم على مسرح ((شاتليه)) في باريس.

شباب أوروغواي أبطال العالم

حصد منتخب أوروغواي لقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، بالفوز على منتخب إيطاليا بهدف وحيد سجله لوسيانو رودريغيز في الدقيقة 86 من عمر المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم 11 يونيو 2023، على ملعب سيوداد دي لا بلاتا في الأرجنتين، ليكون اللقب الأول للأوروغواي في هذه الفئة العمرية، بعد خسارة نهائي 1997 أمام منتخب الأرجنتين، و2013 أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

وأنهى شباب أوروغواي بالتتويج بالمونديال، احتكار منتخبات قارة أوروبا للقب في آخر أربع نسخ من البطولة، إذ كان المنتخب البرازيلي هو آخر منتخب من أمريكا الجنوبية يتوج باللقب، وذلك في بطولة عام 2011، وبعدها أحرزت منتخبات أوروبا الكأس، 4 مرات متتالية عن طريق فرنسا عام 2013، وصربيا عام 2015، وإنجلترا عام 2017، ثم أوكرانيا عام 2019.

سلة تاريخية لألمانيا

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال يوم 10 سبتمبر 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على منتخب صربيا 83 - 77، في العاصمة الفلبينية مانيلا، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان، وصعد المنتخب الألماني، إلى المباراة النهائية للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه 113 - 111، على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي، وقبلها فاز أيضاً، في جميع مبارياته بالبطولة.

وكان أبرز انتصار للمنتخب الألماني قبل فوزه بمونديال السلة، هو الفوز بلقب أوروبا عام 1993، والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في نسخة عام 2002، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما صعد المنتخب الصربي، والذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال عقب انهيار يوغوسلافيا، بعدما اجتاز عقبة المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي بالفوز 95 - 86، ونال منتخب كندا الميدالية البرونزية في المونديال، بعدما حصل على المركز الثالث، عقب فوزه المثير على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي 127 - 118.

يد الدنمارك تحتكر المونديال

احتفظ منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد، والتي استضافتها السويد وبولندا، بفوزه في النهائي الثالث له توالياً وهذه المرة على حساب فرنسا 34 - 29 يوم 30 يناير 2023، لتصبح الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب متتالية في مونديال اليد، بعدما أضاف لقب نسخة 2023، إلى لقبيه في 2019 و2021.

فيما ظهر المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال اليد للمرة الثامنة منذ عام 1993، وهو النهائي الثاني الذي خسره الفريق حتى الآن بعد النهائي الأول في 1993 أمام روسيا، مع العلم أن المنتخب الفرنسي يملك الميدالية الذهبية لمسابقة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، وهو صاحب صدارة ترتيب أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب العالمي بواقع 6 مرات، وآخر ألقابه كانت في عام 2017، حينما استضاف البطولة على أرضه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز